Hva du kan forvente når Chiliz nærmer seg Chiliz 2.0

Innføringen av staking kan utløse et massivt rally

Chiliz er nær ved å lansere Chiliz 2.0.

Oppgraderingen kommer med flere fordeler, inkludert innsats.

Investorer kan se frem til et rally når oppgraderingen er fullført.

Chiliz ( CHZ ) er en av kryptovalutaene som forandrer sportsverdenen. Gjennom Chiliz blokkjeden kan idrettslag lage tokens som bedre kan samhandle med fansen deres, samtidig som de låser opp verdi på måter som aldri har vært sett før.

Foruten sin evne til å transformere sportens verden, har Chiliz mange muligheter for investorer. I det siste Bull Run var Chiliz en topputøver, og den har det som skal til for å bli en topputøver i neste Bull Run. Chiliz gjør allerede grep som kan utløse et rally raskere enn resten av markedet.

Et av disse trekkene er Chiliz 2.0 som er den mer avanserte versjonen av Chiliz. Flere faktorer vil få Chiliz 2.0 til å bli en game-changer i blokkjede-økosystemet.

Gjennom Chiliz 2.0 vil Chiliz blokkjeden flytte til Binance Smart. Dette vil gjøre den raskere og, med lavere avgifter, egnet for adopsjon. På toppen av det, kommer Chiliz 2.0 til å introdusere teknologier for beskyttelse av immaterielle rettigheter og teknologier for forbrukerrettigheter.

Det viktigste er at Chiliz 2.0 vil tillate investorer å satse Chiliz. Dette vil sannsynligvis drive opp adopsjonen av Chiliz, ettersom investorer som ønsker å tjene en passiv inntekt vil strømme til Chiliz.

Alle disse faktorene kombinert kan utløse en massiv oppgang i prisen på Chiliz når markedet igjen blir bullish.

Chiliz rekkevidde-bundet

Kilde: TradingView

Chiliz handler for tiden mellom en øvre grense på $0,195 og en nedre grense på $0,1897. Hvis okser kan presse Chiliz gjennom den øvre grensen på $0,195, kan det teste $0,21 på kort sikt.

Men hvis bjørner tar kontroll og presser Chiliz gjennom den nedre grensen på $0,1897, kan $0,179 bli testet på kort sikt.

Sammendrag

Chiliz jobber for tiden med Chiliz 2.0, som vil gjøre det raskere, mer effektivt og introdusere staking. Dette kan være en stor avtale, siden det kan utløse adopsjon og bidra til å øke prisen.