Viktige takeaways

Bitcoin hash-raten er mengden datakraft som bidrar til gruvedrift

Den har fortsatt å ta nye rekorder

Dette presser gruvearbeidernes lønnsomhet, i en tid da strømkostnadene har økt og Bitcoin-prisen har falt

Samlet sett innebærer en høy hash-rate et sunt og sikrere Bitcoin-nettverk

«All-time high» er en setning jeg ikke har brukt på en stund når jeg dekker kryptovaluta-området. Men det er noe som fortsetter å treffe høyere høyder, og det er Bitcoin -hash-raten.

Bitcoins hash-raten refererer til mengden datakraft som bidrar til nettverket gjennom gruvedrift . Og som diagrammet nedenfor viser, ser det ikke ut til at dens ubønnhørlige økning under pandemien avtar. Men hva betyr dette, og hvorfor stiger den?

Hva er Bitcoin hash-rate?

Borte er dagene da hvem som helst kunne mine på sin personlige datamaskin. I dag er gruvedrift dominert av store gruvebassenger, som bruker spesialiserte datamaskiner spesielt designet for dette formålet.

Utøvelsen av gruvedrift innebærer faktisk at disse datamaskinene løser komplekse matematiske gåter. Når dette puslespillet er løst, kan den siste blokken med transaksjoner valideres og festes til blokkjeden, før prosessen gjentas med neste blokk og neste matematiske puslespill. Når et puslespill er løst og en blokk validert, får gruvearbeideren som er ansvarlig for dette arbeidet betalt i nyopprettede bitcoins.

Alt dette er veldig komplisert, men det som er viktig å forstå er at Bitcoin er programmert til å frigi et spesifikt antall Bitcoin over tid, med blokkjeden kodet slik at en ny blokk legges til (valideres) hvert tiende minutt.

Men etter hvert som flere datamaskiner blir med i nettverket og hashhastigheten øker, bør disse gåtene løses raskere, noe som betyr raskere blokkeringstid og flere bitcoins frigitt. Ikke sant? Vel, her er tingen. En vanskelighetsjustering er kodet inn i Bitcoin – det betyr at jo mer datakraft som blir med nettverket, desto vanskeligere er det å løse disse gåtene.

Ikke spør meg hvordan dette fungerer, for jeg kommer ikke engang i nærheten av å forstå hva som er under panseret til det mytiske beistet som er Bitcoin-blokkjeden, men hovedpoenget er at etter hvert som flere gruvearbeidere blir med, øker vanskeligheten.

Og ettersom Bitcoin har blitt mer populært (og steget i pris), er det akkurat det som har skjedd. Flere gruvearbeidere har sluttet seg til nettverket, og i dag er det en svært avansert prosess. For ti år siden, da det bare eksisterte noen få gruvearbeidere, kunne du og jeg brukt våre bærbare datamaskiner for å grave fram Bitcoins.

Hvorfor er raten på alle tiders høyder?

Det er flere grunner til at hashraten fortsetter å stige til nye høyder. Men poenget er at økningen i gruvearbeidere får hash-raten til å klatre.

Derfor er spørsmålet virkelig hvorfor gruvearbeidere fortsetter å bli med, når prisen på Bitcoin har stupt. Det er et par mulige svar her.

Det første er at under den pandemiske oksekjøringen var det lite utstyr til gruvedrift og prisene på gjenstander som chips var skyhøye. Mange gruvearbeidere bestilte nye gruverigger under oksekjøringen, men mottok utstyret først nylig (eller noen, ikke engang ennå).

I tillegg, etter hvert som prisen på Bitcoin falt, sank også lønnsomheten til gruvedrift, gitt gruvearbeidernes inntekter er denominert i Bitcoin. Nytt gruveutstyr er utviklet og selges for en lavere pris enn tidligere, noe som bidrar til å øke antallet gruvearbeidere.

En annen teori er Ethereum Merge. Dette fant sted i september, da Ethereum gikk over fra Proof-of-Work til Proof-of-Stake, noe som betyr at gruvedriften på nettverket opphørte. Derfor gikk noen av disse arbeidsledige Ethereum-gruvearbeiderne over til Bitcoin-gruvedrift.

Hva betyr en høyere hash-rate?

Den første konsekvensen av en økende hash-rate er åpenbart større press på gruvearbeidere. Mer konkurranse og en høyere nødvendig hash-rate presser lønnsomheten deres, spesielt i en tid da strømkostnadene har økt og inntektene (Bitcoin) har falt.

Den beste måten å se dette på er å se på aksjekurshandlingen gjennom 2022 til noen av de offentlige gruveselskapene.

På den positive siden regnes Bitcoin-hash-raten som en sikkerhetsmåling for nettverket. Jo høyere hash-rate, jo sikrere er nettverket, så i den sammenheng representerer all-time high en god ting.

Dette er grunnen til at en høy hash-rate generelt blir sett positivt på, da det innebærer et sunt nettverk. Det eneste problemet er at gruvearbeidere føler presset.