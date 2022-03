Hva er Cardanos utsikter etter nettverksoppgraderingen?

Cardano er i en korreksjon, men det grunnleggende blir bedre

Cardano er i en korreksjon ettersom det bredere kryptomarkedet letter etter slutten av februar-rallyet.

Cardanos kjernegrunnlag blir bedre ettersom tre oppgraderinger er gjennomført for å gjøre Cardano bedre for Dapps.

En av oppgraderingene som nylig ble implementert, utløste en prisoppgang på 12 %.

Cardano (ADA) er en av de største plattformblokkjedene etter markedsverdi. Selv om den har vært under utvikling de siste par årene, er Cardanos fundament sterkere enn mange av konkurrentene.

En av faktorene som får Cardano til å skille seg ut er sikkerheten. Cardanos Ouroboros Proof-of-Stake-algoritme er den første beviselig sikre Proof-of-Stake-algoritmen. Dette er en viktig beregning fordi med de fleste finansielle applikasjoner som nå flytter til blokkjeden, kan det være katastrofalt hvis de kjører på usikre blokkjeder. Det er en av grunnene til at Ethereum fortsetter å dominere DeFi-markedet til tross for dets åpenbare kostnader og skalerbarhetsproblemer.

Mens Cardano ennå ikke har fått masseadopsjon, ser ting ganske positivt ut. Flere store prosjekter, inkludert et Metaverse-prosjekt, kommer til Cardano. Dessuten har Cardano-teamet annonsert flere viktige oppdateringer som kan hjelpe til med å drive Cardano fremover i 2022.

Cardano tekniske oppdateringer kan utløse et prisoppgang

IOHK hadde planlagt tre store oppdateringer for 2022, som allerede er utført. En av oppdateringene den har implementert er introduksjonen av lette lommebøker og en Dapp-butikk. Målet er å få Cardano til å kjøre mer effektivt nå som de allerede har introdusert smarte kontrakter.

Kunngjøringen fikk ADA til å øke med over 12 %. Det er en indikator på at når de andre oppdateringene introduseres, forventer investorer at Cardano-blokkjeden kan kjøre enda mer effektivt. Noen av de planlagte oppdateringene inkluderer introduksjon av sidekjeder for enda bedre skalering og en løsning som vil hjelpe med synkronisering.

Cardano handler i en bearish kanal

Kilde: TradingView

Cardano handles for tiden i en bearish kanal selv om volumene er lave. I løpet av de siste 24 timene har Cardano brutt gjennom 100-dagers glidende gjennomsnitt på $0,9271, og salget akselererer.

Hvis Cardano bryter $0,90, kan priser under $0,85 være en realitet på kort sikt. På den annen side, hvis det kommer en reversering og Cardano presser gjennom 50-dagers glidende gjennomsnitt på $0,9495, kan det være et godt signal for priser over $1 på kort sikt.

Sammendrag

Cardano jobber med tre store oppgraderinger som forventes å gjøre den mer attraktiv for Dapps-utviklere. Imidlertid, som resten av markedet, er Cardano for øyeblikket i en mindre korreksjon etter et rally i slutten av februar.