November. Ikke bra i kryptomarkedene.

Men når vi snur siden til desember, hvordan ser fremtiden ut?

Første ting først. Sammenbruddet av FTX viste verden hvor ugjennomsiktige disse sentraliserte selskapene er. Realiteten er at det er nesten umulig for den vanlige kunden å vite hva som foregår bak kulissene.

Sam Bankman-Fried (SBF) prydet Forbes magasinforsider, talte for den amerikanske kongressen og var president Joe Bidens nest største donator under kampanjen hans i 2020. Hvis SBF kan falle, hvem er trygg?

Kunder har svart med å hente bitcoinene sine fra børser. Jeg kartla nettstrømmene av bitcoins til og fra børser siden FTX imploderte nedenfor. Mønsteret er ganske tydelig.

Jeg har tidligere analysert denne reaksjonen i detalj uken etter implosjonen.

Svaret, hovedsakelig ledet av Binance-sjef Changpeng Zhao – han med et annet akronym som kallenavn, CZ – var å innpode bevis på reserver i kjeden. For ironisk nok var blokkjeden ment å være perfekt konstruert til å løse alt dette.

Jeg tvitret dette til CZ. For meg, i tillegg til å være smertelig ironisk, er det både frustrerende og trist.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022