Legg en arm rundt en Coinbase- investor i dag.

Administrerende direktør og grunnlegger Brian Armstrong har kunngjort at han selger 2% av sin eierandel, noe som tilsvarer nok et slag for den vanskelige kryptovalutabørsen .

Børsnoteringen til Coinbase var det viktigste øyeblikket for krypto

Coinbase, som er verdens nest største kryptovalutabørs, var forsøkskaninen for krypto.

Selskapet unngikk den tradisjonelle ruten – børsnoteringen – og gikk i stedet for en direkte notering, da aksjene fløt på Nasdaq-børsen i april 2021. Men det var ikke bare metoden for notering som var noe nytt; det var det faktum at den ble offentlig i utgangspunktet.

Noteringen representerte krypto som tok plass ved det store bordet . Ingen kryptoselskap hadde før blitt børsnotert, og det kom midt i en tid da hver eneste mynt under solen ga opprørende avkastning for investorer.

Det virker lenge siden nå. Bitcoin åpnet til $59 000 den morgenen. Jerome Powells skriver var rødglødende. Boomers spurte barna sine hvordan de skulle kjøpe noe som heter Dogecoin .

Coinbase ble børsnotert den morgenen, og avsluttet sin første handelsdag på $328 per aksje. Det verdsatte kryptobehemothen til nærmere 86 milliarder dollar. De gode tidene rullet.

Crypto var kommet.

Ytelse siden børsnotering

Og akkurat så snart Coinbase kom, falt den.

Mens jeg skriver dette, handles det for $63. Det er en nedsmeltning på 83 % fra børsnoteringen, nå verdsatt til 16,6 milliarder dollar. Til og med den sårede Bitcoin har utkonkurrert det siden den gang, som jeg plottet nedenfor.

Så hvor gikk det galt? Vel, jeg antar at det første er volatiliteten. Vi bør ikke bli overrasket over at en aksje som Coinbase er i stand til å miste så mye verdi så raskt. Ytelsen er – og vil alltid være – symbiotisk med krypto.

Hvis krypto synker, synker interessen for markedene. Alle vil være med når vennene deres tweeter om 100X returer. Det betyr mindre volum, handelsgebyrer og til slutt dårligere ytelse for Coinbase.

Med kryptos enestående volatilitet, bør det ikke være en overraskelse at Coinbase er så flyktig. Dette var det jeg sa om det den gangen: det er fornuftig å kjøpe Coinbase-aksjer hvis du er en institusjonell investor som leter etter krypto, og uansett grunn – regulatoriske, byråkrati osv. – kan du ikke kjøpe Bitcoin direkte.

Eller kanskje du er en eldre investor, (forståelig nok) skremt eller ikke like komfortabel med å handle direkte i kryptomarkedene, med hensyn til selvforvaring / sette opp en lommebok osv. For denne demografien, hvis du ønsker å få kryptoeksponering, gjorde det ( er fornuftig å kjøpe Coinbase-aksjer.

Men for alle andre, hvorfor ikke bare kjøpe Bitcoin direkte? Hvorfor gå via Coinbase-ruten; hvilken fordel har det?

Administrerende direktør selger 2% av eierandelen

Grunnlegger og administrerende direktør Brian Armstrong har en eierandel på 19 % i selskapet, verdt rundt 3,2 milliarder dollar. Snart vil det være en eierandel på 17 %, etter at han kunngjorde at han selger noen.

«Jeg brenner for å akselerere vitenskap og teknologi for å bidra til å løse noen av de største utfordringene i verden. For å fremme dette planlegger jeg å selge rundt 2 % av Coinbase-beholdningen min i løpet av det neste året for å finansiere vitenskapelig forskning og selskaper som NewLimit + ResearchHub.

Begrunnelsene hans virker fornuftige, i rettferdighet. Uansett hvilken vei du svinger dette, er det imidlertid et slag for Coinbase å få administrerende direktør til å dumpe aksjer – akkurat som det er et slag når noen innsider selger.

Visst, det er personlige grunner til at man kan ønske å selge – jeg vil absolutt ikke ha 19 % aksjer som en del av porteføljen min – men begrunnelsen fra Armstrong om at han vil at pengene skal doneres endrer ikke det faktum at dette fortsatt er en salgsordre fra Coinbases administrerende direktør.

Det er mange måter å tjene penger på aksjebeholdning, som ledere drar nytte av hele tiden. Se ikke lenger enn Elon Musk, som berømt er motvillig til å selge Tesla-aksjer, i stedet plasserer den som sikkerhet i finansieringspakker, eller bruker andre veier for å generere kontantstrøm.

Armstrong la ut salgsordren sin sist fredag på Twitter, og la den til kommentaren som er «dele dette fordi han vil at du skal høre det fra meg først», før han insisterte på at «Jeg har tenkt å være administrerende direktør i Coinbase i veldig lang tid, og jeg forbli super bullish på krypto og Coinbase».

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022

Fremtiden for Coinbase

Dette er bare det siste slaget for Coinbase.

I juni kunngjorde Armstrong at selskapet ville permittere 18 % av arbeidsstyrken, omtrent 1 100 av de 6 100 ansatte, ettersom kryptomarkedene fortsatte å henge, noe som skadet Coinbases bunnlinje. Til sammenligning har konkurrenten FTX, som overtok Coinbase i mai for handelsvolum for første gang, fortsatt et antall ansatte på bare 300.

Nedbemanningen kom også bare fire måneder etter SuperBowl, da Coinbase notorisk brukte 14 millioner dollar på en halvtidsreklame. Det ga et nettotap det kvartalet på 430 millioner dollar, med aksjer som falt 36 % – og dette var før den enorme smitten utløste i mai som virkelig tok kryptomarkedene på flukt.

Armstrong innrømmet at selskapet hadde ekspandert for raskt, men det var virkelig et tilfelle av ekstremt dårlig planlegging. Kryptomarkedene er kjente temperamentsfulle, og med den pandemiske boomen som førte til stimuleringssjekker, mer disponibel inntekt for de som er låst hjemme, og mer tid ved datamaskinen gitt mangelen på sosialt samvær og effekten av karantene, var 2020- og 2021-markedene de perfekte cocktail for en Coinbase-oppkjøring.

Armstrong satset stort på at dette fortsetter, men verden hadde andre ideer. Inflasjonen kom til slutt til å bite, etter mer utskrift av kontanter enn på noe tidspunkt i historien. Og med voldsom inflasjon kommer renteøkninger, suger likviditet ut av markedene, oppsvulmede gevinster forsvinner fra aksjer, og kontantstrøm fremover blir diskontert til tøffere priser.

Det er nå det stikk motsatte av den perfekte COVID-makrosituasjonen. Coinbase må konsolidere, planlegge bedre og håpe at økonomien kan ta seg sammen. Fordi krypto ikke spretter før det skjer. Og hvis krypto ikke spretter, vil Coinbase absolutt ikke det.

Hunden jamrer halen, vet du ikke?