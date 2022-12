Hva skiller Metacade (MCADE) fra andre metavers prosjekter som Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity kickstartet P2E-revolusjonen, og ble et av de første kryptospillprosjektene som nådde en verdi på flere milliarder dollar . Nye prosjekter som Metacade vil bygge på det som gjorde Axie Infinity vellykket. Hvis du ikke er kjent med Metacade bør du lese videre. Vi skal se på hva som skiller det fra andre metavers prosjekter som Axie Infinity (AXS).

Hva er Metacade?

Metacade er Web3 sin første fellesskapsarkade. Det er en virtuell destinasjon folk kan besøke for å prøve ut alle de beste nye P2E- og GameFi-prosjektene, alt på ett sted. Det tilbyr også:

Spennende spillturneringer

Premietrekninger

Kryptospilling og Web3-stillingsannonser

Metagrants for håpefulle utviklere for å få finansiering

Og mye mer

Folk kan besøke Metacade for å skaffe seg inntekt på en rekke måter også. Du kan for eksempel spille P2E-spill, stake MCADE-tokenet, eller til og med legge ut engasjerende innhold for å tjene MCADE-tokens.

Hvordan fungerer Metacade?

Metacade sitt økosystem er drevet av MCADE-tokenet som for tiden er i presale. Dette tokenet gir spillerne tilgang til de beste spillene, turneringer for å tjene premier og man kan legge ut jobber og samhandle med et levende fellesskap.

Folk kan besøke Metacade for å gjøre alt som Web3-gaming kan tilby – uavhengig av deres interesser eller mål. Dette gjør det til et av få prosjekter i økosystemet som har noe å for alle.

Prosjektets presale begynte med å en pris på $ 1 for 125 MCADE-tokens, og når det nærmer seg slutten vil du kunne få 50 MCADE-tokens for $ 1. Det betyr at jo tidligere du blir involvert, jo bedre.

Hva gjør Metacade så unikt? Hva gjør det forskjellig fra prosjekter som Axie Infinity?

Nå som vi har sett på hva Metacade er, la oss se på hvordan det skiller seg fra andre metavers prosjekter som Axie Infinity (AXS).

Noe for alle

Kryptospillprosjekter som Axie Infinity og DeFi Kingdoms har bare ett spill å tilby publikum. Enten liker publikum spillet, eller så gjør de det ikke. Og hvis de ikke liker spillet, vil de neppe fortsette å engasjere seg i fremtiden til prosjektet

Metacade snur denne modellen på hodet ved å spillerne tilgang til et mangfoldig utvalg av kryptospill og muligheter til å sosialisere med venner. Selv om en bruker ikke liker et av spillene de prøver i Metacade, vil de fortsatt ha mange andre titler å utforske.

Dette frister folk til å fortsette å komme tilbake til Metacade gang på gang. Det gir også Metacade en mye bredere appell enn de fleste Web3-spillprosjekter.

Mange måter å tjene på

Metacade åpner for nye muligheter for folk å tjene ekstra penger på nett. Prosjektet tilbyr flere måter å gjøre dette på, som sikrer at alle kan finne en strategi som fungerer for dem.

For eksempel kan en spiller delta i turneringer og konkurrere om premiepotter. De kan også delta i premietrekninger for å vinne MCADE-tokens.

De som ikke er gamere har også ha muligheter. En person kan tjene inntekt uten å spille ved å legge ut innhold på plattformen som engasjerer brukerne, eller ved å stake sine MCADE-tokens.

Metagrants

Metacade-teamet har også som mål om å hjelpe fellesskapsmedlemmer med å bringe sine ambisiøse ideer til live. De har derfor som mål å gi Metagrant-finansiering til håpefulle utviklere med store visjoner.

Dette er fordelaktig for medlemmer av fellesskapet på to måter. For det første hjelper det dem å bygge flere Web3-spillprosjekter. For det andre sikrer det at Metacade alltid har en jevn strøm av nye kryptospill brukerne kan kose seg med.

Det er nok et eksempel på hvordan teamet tenker på fremtiden og utvikling på helt andre måter enn prosjekter som Axie Infinity.

Tidlig vekststadium

Du kan også skille Metacade fra andre metavers-prosjekter ved å se på vekststadiet det befinner seg i. Etablerte prosjekter som Axie Infinity og Decentraland har allerede sett tokenprisene deres øke betydelig.

Metacade sitt MCADE-token har akkurat satt i gang sin ferd. Teamet har for øyeblikket fullt fokus på presale-prosessen. Det betyr at hvis du gjør en investering nå, er potensialet for oppside mye større enn det ville vært hvis du investerte i for eksempel AXS eller MANA.

Metacade er en bedre investering – dette er hvorfor

Metacade tilbyr et bredt utvalg av Web3-spill å spille, samt mange forskjellige måter å spille dem på. Den har også en fellesskapsentrisk visjon som bør hjelpe den til å skaffe seg mer og mer støtte ettersom den fortsetter å bevise seg som et av de ledende og kommende metavers-prosjektene.

