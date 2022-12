Hva skiller Metacade metavers-prosjektet (MCADE) fra andre metavers-prosjekter som Decentraland (MANA)?

Metacade metavers-prosjektet (MCADE) er et nyvinnende Web3-spilløkosystem som har posisjonert seg til å konkurrere mot mange eksisterende metavers-prosjekter, inkludert Decentraland (MANA).

Med flere metavers som kjemper om oppmerksomhet, kan det være vanskelig å finne ut hvilke som virkelig skiller seg ut fra mengden. Men enkelte prosjekter, som Metacade-metavers, har posisjonert seg for å gjøre akkurat det

Metacade kan komme til spille en stor rolle i å tilby spillere tilgang til Web3, og det på en annerledes måte enn det som tilbys av metavers-prosjekter som Decentraland.

Et dypdykk i Decentraland-metaverset

Decentraland er en Ethereum-drevet virtual reality-plattform hvor du kjøper land som du kan utforske, bygge på og tjene penger på. De digitale eiendelene er representert som Decentraland sitt LAND-token, som ikke kan erstattes eller dupliseres.

Med ditt eget LAND får du mulighet til å designe spill, apper, gambling-plattformer eller til og utdanning og reiseliv. Hver LAND-tomt er 33×33 fot, men det er ingen fastsatt høydegrense. med tredimensjonale landskap. Du kan også utvikle LAND-baserte tjenester for sektorer som Decentraland opprettet også LAND-eiendommer slik at du lettere kan administrere eiendommen din ved å koble sammen tomter.

Dette er i hovedsak kjernen i Decentraland metavers-prosjektet. Det er et eiendomsbasert system hvor du kjøper og bygger på eiendom i virtuelle omgivelser.

Problemet med virtuelle eiendomsplattformer

Problemet med virtuelle eiendomsplattformer er at de er laget utelukkende for inntektsgenerering. Noen tomter (som er NFT-er knyttet til en gitt blokkjede) blir kjøpt for millioner av dollar av velstående eiendomsselskaper. Et virtuelt stykke land i Decentraland ble solgt for 2,4 millioner dollar , som er et ganske stort tall. Men det er lite som tyder på at slike kjøp er knyttet til noen reell, iboende verdi.

De fleste eierne har planer om å tjene penger på disse metavers prosjektene, men uten å ha gode og gjennomtenkte tanker om hvordan de skal gjøre det. Hvem vil vel ha et metavers med store annonser fra McDonalds og Coca Cola? Reklame er et viktig element i markedsføring, men det kan ikke være det eneste bruksområdet eller hovedårsaken til investeringen.

Metavers prosjekter bør ha som mål å gi tilbake til brukerne på en rettferdig måte, og må derfor ha innebygde belønningsmekanismer. Ellers er veksten kunstig, med dårlige utsikter for langsiktige metavers prosjekter.

Metacade metavers prosjektet: Skiller seg ut

Metacade metavers skiller seg fra konkurrentene på flere måter. For det første tilbyr den ikke bare tomter. Dette er en online arkade hvor brukere kan velge mellom mange spill å spille.

Det er også et helt økosystem, ikke bare et sted å kjøpe ting. Det er et sted for Web3-spillere og møtes, spille spill og tjene penger uten å kjøpe og selge virtuelle stykker land. Metacade vil ha stillingsannonser for spillrelaterte roller, samt betatestingsmuligheter og sosiale funksjoner.

En desentralisert autonom organisasjon (DAO) vil bli installert på et fremtidig tidspunkt for å sikre at beslutninger blir tatt på en demokratisk måte. Deltakerne blir også belønnet for bidragene sine, og det gir også annonse- og vareinntekter, premier, konkurranser og staking .

Det er med andre ord mange måter å tjene penger på, og dette er organiske inntekter knyttet til aktivitet. Det er ikke bare å kjøpe et stykke land og vente på at det skal verdsettes. Det tar sikte på å bli et spennende og omfattende økosystem for Web3-spillere.

Metacade metaverset: Forskjellig på mange måter

Mens Decentraland er et 3D-metavers, er Metacade en 2D-arkade. Decentraland er et enkelt spill mens Metacade tilbyr et mylder av forskjellige spill å spille, og vil kontinuerlig legge til nye titler.

Metacade metavers er et spilløkosystem der deltakere kan finne jobber, nettverk, kommunisere og investere i nye prosjekter, mens Decentraland er fokusert på virtuell landutvikling. Enkelt sagt er Metacade et helt spilløkosystem med et vekstpotensial uten endestykke, mens Decentraland er et spill for virtuell landutvikling med en enkelt avatar/bruker.

Flertallet av metaverser for tiden overpriset og mettet. Axie Infinity, Decentraland, Sandbox ser ut til å være steder der velstående enkeltpersoner og organisasjoner kjøper NFT-er, men utenom det er det lite annet som tilbys.

På mange måter er de ikke organiske økosystemer, mens Metacade metaverset gir tilbake til Web3-spillere på mange måter. Den er bygget av spillere, for spillere, og vil også bli styrt av spillere gjennom DAO-er.

Metacade skiller seg ved at det nå er i presale, og det har akkurat startet. – noe som kan tyde på en lang bedre oppsidepris. For øyeblikket tilbyr de 125 MCADE for $1. I siste fase av presale vil denne prisen ha gått opp til over $0,02 per token, mer enn det dobbelte av prisen.

Ved å tilby et omfattende spilløkosystem for Web3 og med en mulighet til å komme inn tidlig, har Metacade metaverset en fantastisk pris. Det tilbyr langt mer enn tidligere metavers prosjekter, og det har potensialet for å få stor innflytelse over neste generasjon av P2E. Med andre ord er det vel verdt å ta en nærmere titt på.