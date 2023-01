Viktige takeaways

Coinbase har kunngjort at de kutter 20% av arbeidsstyrken, etter å ha kuttet 18% i juni i fjor

Selskapet handles til en markedsverdi på under 10 milliarder dollar, ned over 90 % fra prisen det ble børsnotert til i april 2021

Administrerende direktør Brian Armstrong solgte 2% av sin eierandel i oktober i fjor da aksjen handlet til 63 dollar. I dag handles den til $38.

Armstrong advarer om «flere hendelser» i kryptomarkedet

Prisene så langt i år har steget på grunn av optimismen knyttet til at inflasjonen er i ferd med å avta

Coinbase kunngjorde i dag at de igjen kutter ut en betydelig del av arbeidsstyrken. Et blogginnlegg kunngjorde kuttene tirsdag morgen, som omfatter ytterligere 950 jobber. Selskapet sa tidligere opp 18 % av arbeidsstokken i juni i fjor. Dette betyr at det siste halvåret har 35 % av de ansatte blitt sagt opp.

“ Med perfekt etterpåklokskap, og hvis vi hadde kunnet se tilbake, burde vi ha gjort mer. Det beste du kan gjøre er å reagere raskt når informasjon blir tilgjengelig, og det er det vi gjør i dette tilfellet» – CEO Brian Armstrong i et intervju med CNBC.

Hvorfor vedtar Coinbase permitteringer igjen?

Jeg skrev et dypdykk om børsens tilstand i oktober, etter at det ble avslørt at administrerende direktør Armstong solgte 2 % av eierandelen sin. Coinbase ble handlet til $63 den dagen. I dag er den på $38. Hvis du trodde Bitcoin var dårlig, har Coinbase vært verre. Selskapet er nå ned over 90 % fra prisen det ble børsnotert til.

Markedsverdien er for tiden under 10 milliarder dollar, etter å ha vært verdt 86 milliarder dollar på den første handelsdagen.

Coinbase har sagt at permitteringene vil redusere driftskostnadene med 25 %, når de vurderes i forbindelse med annen restrukturering. Det vil imidlertid være en økning i driftskostnadene på mellom $149 millioner og $163 millioner for første kvartal som følge av kuttene.

«Det ble klart at vi måtte redusere utgiftene for å øke sjansene våre for å gjøre det bra i alle scenarioer», la Armstrong til, før han bekreftet at det «ikke var noen måte» å gjøre dette uten å si opp ansatte, og la til at flere prosjekter med en «lavere sannsynlighet for suksess» vil bli stengt.

Kan ting bli verre i krypto?

Mens kryptomarkedene har fått en varm start dette året takket være positive makro- og inflasjonsdata, advarte Armstrong illevarslende om at det fortsatt er «mye markedsfrykt» i krypto etter FTX-kollapsen , og at det sannsynligvis er «flere ting som vil skje» når det gjelder smitte som brer seg i bransjen.

Selvfølgelig har permitteringer ikke vært begrenset til kryptomarkedet. Teknologiselskaper som Amazon, Salesforce og Meta har kuttet tusenvis av ansatte de siste månedene. Teknologi er notorisk volatil og med lav fortjeneste og med verdivurderinger avledet fra tilbakediskontering av fremtidige løfter, har høye renter straffet sektoren.

Men Coinbase har gjort feil. Det har tilsynelatende vært mangel på risikostyring med hensyn til Bitcoin-prisen, gitt hvor korrelert selskapets formuer er til kryptomarkedet, og dette har kostet selskapet. Et raskt blikk på diagrammet ovenfor viser at Bitcoin-prisen og Coinbase-aksjen beveger seg veldig i takt.

Den opprinnelige permitteringsrunden i juni kom bare fire måneder etter at selskapet brukte 14 millioner dollar på en Superbowl-reklame, som i ettertid signaliserte toppen av kryptomarkedet ganske gripende. FTX og Crypto.com brukte også millioner på beryktede annonser i det store spillet. Armstrong innrømmet også i den første runden med permitteringer at selskapet hadde ekspandert for raskt.

Hva er det neste for krypto?

For krypto betyr ikke denne nyheten isolert sett mye. Det er bare en anekdote som understreker omfanget av skadene det siste året. Coinbase var det første høyprofilerte kryptoselskapet som ble børsnotert, på et tidspunkt da de fleste forventet at en rekke selskaper ville følge etter.

Men markedet har endret seg totalt. Og for at det skal sprette tilbake, er det ingen annen måte å si det på: Makroklimaet må lette seg slik at det innstrammende renteklimaet kan løsnes. Krypto handler som en høyrisiko eiendel, og derfor har den løse pengepolitikken og rentene på kjellernivå det siste tiåret drevet prisene kraftig.

Det er nå over. Men med inflasjonen som ser ut til å avta, fornyes håpet om at Federal Reserve kan gå tilbake til et «normalt» pengeklima raskere enn opprinnelig forventet. Da, og først da, kan kryptoinvestorer begynne å tenke på vertikale diagrammer.

Foreløpig er det en vent-og-se-tilnærming, med de neste viktige inflasjonsdataene i USA på torsdag.