Hva skjer med Waves-prisens berg og dalbane i 2022?

Berg og dalbane er et begrep som ofte brukes i kryptovaluta. Det er absolutt den første biten av vokabularet du tenker på når du ser på Waves-diagrammet. Mynten steg 240 % i mars 2022, men har likevel gitt tilbake alle disse gevinstene og mer, og handles nå 70 % under der den åpnet på nyttårsdag.

Den er for øyeblikket rangert som 81. på Coinmarketcap. Tilbake i 2017 var den blant de 20 beste, før konkurrenter som Solana, Matic og Polkadot rykket inn på scenen.

Så hva skjer her?

Waves er en blokkjede med mange anvendelsesmuligheder, og som kan understøtte forskellige desentraliserte applikationer og smarte kontrakter, og Waves» resumé lyder som et alternativ til Ethereum. Mest populært gir den brukerne mulighet til å enkelt opprette og handle brukerdefinerede kryptotokens. Der er ikke behov for omfattende smarte kontrakter, men valutaerne kan snarere kjøres via scripts fra brukerkontoer bygget på Waves blokkjeden.

Diagrammet nedenfor, som viser markedsverdien til WAVES siden begynnelsen av året, krever bare et blikk for å innse hvor uvanlig prishandlingen her har vært.

Marsboomen var forårsaket av noen få variabler. Forventning til Waves 2.0-oppgraderingen. Kunngjøringen av et fond på 150 millioner dollar for å øke applikasjoner og protokoller som kjører på blokkjeden. I tillegg så det ut til at tweeten nedenfor som bekreftet Waves» grunnlegger Sasha Ivanov som ukrainsk også ga en viss drivkraft.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

Men hvorfor det svimlende fallet siden, ned 93% fra toppen? Det mest bekymringsfulle var analyser som sirkulerte på Twitter om at teamet var involvert i å manipulere prisen på det opprinnelige tokenet gjennom sin egen DeFi-utlånsprotokoll Vires.finance. Det er viktig å merke seg at Ivanov avfeide disse som falske, og la i stedet skylden på Alameda for å ha manipulert prisen og samtidig lanserte en fiendtlig mediekampanje for å indusere panikksalg i markedene.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022