Hvalbeholdninger for Ethereum (ETH) fortsetter å stige

Ethereum (ETH) , den nest største kryptoen i verden, klarte til slutt å stige over $3000 denne uken i et to ukers rally. ETH-okser har klart å holde prisen der. Vi ser også at hvalakkumuleringen i Ethereum øker. Her er noen bemerkelsesverdige detaljer:

Økt etterspørsel fra hvaler kan utløse et avgjørende rally i 2022

Noen analytikere mener at mynten kan nå 6100 dollar ved årsskiftet.

Ethereum kan også generere nesten 12 milliarder dollar i avgifter i år.

Datakilde: Tradingview

Ethereum (ETH) – Hvor går prisen videre?

Dette er den sjette dagen på rad vi har sett Ethereum stige. Mynten steg faktisk en kort stund forbi månedlige høyder på $3200 før den til slutt trakk seg litt tilbake. De kortsiktige utsiktene er svært positive. Faktisk følger analytikere med på hvordan ETH kommer til å utvikle seg de kommende dagene.

Hvis den faktisk er i stand til å stige forbi 200-dagers EMA på $3144, kan vi se nok bullish momentum som tar mynten godt over $4000. Dette vil representere nesten 55 % i gevinst fra årets laveste pris på rundt $2159.

Når det gjelder de langsiktige utsiktene, kan ETH muligens nå $6100 i år. Dette er faktisk et veldig beskjedent og konservativt anslag. Noen eksperter tror faktisk at vi komme til $10 000 med forbedret sentiment. Men det er fortsatt noen potensielt risikable faktorer, inkludert den løpende inflasjonen i USA.

Er Ethereum (ETH) den beste kryptoen i år?

Vel, hvis du er ute etter jevn kapitalvekst, så er Ethereum (ETH) et ganske anstendig alternativ å kjøpe. Mynten vil selvfølgelig ikke levere 100x vekst. Men den har potensial til å tilby mellom 20 % og 30 % i 2022.

For enhver investor som leter etter en tryggere innsats når det kommer til krypto, vil du ikke finne et bedre alternativ enn Ethereum. Dessuten har mynten også tiltrukket seg mye institusjonelle penger.