Hvilken eiendel er verdt å kjøpe, Bitcoin eller Ethereum?

Å velge mellom to eiendeler kan være litt forvirrende og blir til og med mer risikabelt hvis man mangler en anstendig forståelse av hvordan den enkelte eiendelen fungerer. Men når det gjelder kjøp og salg av digitale eiendeler, blir markedet ofte undersøkt med to parametere kjent som fundamental og teknisk analyse.

I de fleste tilfeller er fundamental analyse relatert til økonomiske oppdateringer mens teknisk analyse er basert på forståelsen av markedsprishandling.

I denne artikkelen vil du finne ut hvilken digital valuta det er verdt å investere pengene dine i.

Bitcoin (BTC)

Nylig forskning utført 26. januar 2022 av 33 fintech-spesialister fra Finders-panelet, anslår at prisen på BTC vil nå $94K før slutten av året. I tillegg har panelet også langsiktige utsikter for Bitcoin ettersom de forventer at prisen på eiendelen når $192.800 i 2025 og $406.400 innen utgangen av 2030.

Selv om dette kan gi et optimistisk syn på Bitcoin-markedet, tror på den andre flere markedsaktører at den kommende renteøkningen vil påvirke kryptovalutamarkedet negativt. Motsatt oppfatter andre investorer dette øyeblikket som den beste tiden å kjøpe Bitcoin-eiendelen.

Ethereum (ETH)

Det skal bemerkes at ETH-tokenet har mistet terreng til sine motparter på NFT-området.

På grunn av høye transaksjonsgebyrer på Ethereum-nettverket, kan andre yngre blokkjeder som Solana (SOL) og Tezos skilte med mindre transaksjonsgebyrer sammenlignet med Ethereum-gassavgiftene.

Forhold som overbelastning og høy gassavgifter på Ethereum-blokkjeden, har ført til at mange NFT-entusiaster har trukket seg tilbake fra å bruke tokenet til transaksjonsformål.