Hvilket potensiale har Metacade (MCADE)? Kan prisen dobles i presale?

Metacade ser ut til å bli et stort navn i kryptoverdenen. Hvis du ikke har hørt om prosjektet allerede, så er denne artikkelen en perfekt mulighet for deg til å lære alt som er å vite om Metacade.

Metacade leverer fantastiske play-to-earn funksjoner, og et bredt spekter av fantastiske funksjoner som fellesskapet kan nyte. Foreløpig er dette helt nytt, da MCADE-tokenet nettopp har lansert sitt presale. Prosjektet ser imidlertid ut til å raskt bli ekstremt populært. Les videre for å finne ut mer.

Hva er Metacade?

Den største blokkjede-arkaden

Metacade er den største arkaden som bygges på blokkjeden. Det vil gi GameFi-spillere potensielt uendelig spilling på tvers av et voksende utvalg av play-to-earn spill, hvor de kan konkurrere mot andre online og prøve å slå sine egne høye poengsummer. Siden plattformen har blitt integrert med blokkjede på basisnivå, lar Metacade også spillere tjene MCADE token-belønninger for deres ytelse.

I Metacade betaler ferdigheter regningene, og alle som liker å tjene krypto mens de spiller spill på nettet vil få enorme muligheter til å øke inntekten. Siden prosjektet fortsatt er i de tidlige stadiene, bygges denne metaverse-arkaden fortsatt, men tidlige tegn tyder på at den kan bli en stor aktør i play-to-earn spillverdenen i fremtiden.

Play-to-earn-turneringer

Metacade-plattformen vil være hjemsted for vanlige turneringer som GameFi-spillere kan nyte. De kan konkurrere mot hverandre i en rekke forskjellige arkadespill, og plattformen vil også være vertskap for konkurranser for andre titler innenfor GameFi-økosystemet. Spillere kan få tilgang til disse turneringene, og få mange muligheter til å teste ferdighetene sine mot andre spillere for sjansen til å vinne lukrative MCADE-premier.

Disse typene arrangementer viser seg å være ekstremt populære blant GameFi-fellesskapet. Spillere oppsøker ofte andre spillere med samme interesse for å konkurrere i spill slik at de får en mer engasjerende spillopplevelse. Metacade vil bli et sentralt sted for dem å møtes og konkurrere mot hverandre om kryptopremier.

Desentralisert plattform med tillatelsesfri tilgang

Metacade-plattformen er bygget på Ethereum-blokkjeden. Dette gir en rekke forskjellige fordeler, inkludert integrert belønningspotensial for alle spillere. Ethereum er også det største Web3 -økosystemet i kryptosfæren, noe som betyr at det er et høyere nivå av brukere enn på noe annet nettverk. For spillere som ønsker å få mest mulig ut av play-to-earn opplevelsen, kan de finne flere likesinnede spillere å nyte opplevelsen med når de prøver å maksimere MCADE-tokenbeholdningene.

Plattformen har som mål å bli en desentralisert autonom organisasjon (DAO) over tid, som vil gi spillere full kontroll. Metacade-fellesskapet vil kunne bruke MCADE-tokenene sine til å stemme i styringsforslag og ha en direkte innvirkning på fremtiden til selve plattformen.

Metagranter

Metagrants-programmet vil koble noen av de mest innovative utviklerne i Web3-verdenen direkte til Metacade-fellesskapet. Hver kandidat vil sende inn sitt forslag til et play-to-earn prosjekt som de ønsker å bygge, og Metacade-fellesskapet vil få sjansen til å stemme på hvilket prosjekt de aller helst vil spille i fremtiden.

Samfunnet vil få muligheten til å gi midler til de mest ettertraktede prosjektene i rommet, og direkte påvirke fremtiden til selve GameFi. Siden tidlig finansiering er avgjørende for utviklere når de prøver å bygge noen av de mest oppsiktsvekkende spillene på blokkjeden, vil rollen som spilles av Metacade-fellesskapet være ekstremt viktig for den bredere kryptoindustrien, og som et resultat av dette har prosjektet tiltrukket seg manges oppmerksomhet.

Bidra for å tjene

Fellesskapet er kjernen i hver funksjon som er integrert i Metacade-plattformen. På en helt ny måte har Metacade som mål å øke samfunnsengasjementet og oppmuntre folk til å møte likesinnede i Web3-verdenen. De ønsker å gi MCADE-tokenbelønninger til de mest aktive fellesskapsmedlemmene. Du kan tjene krypto for å dele alt du vet om blockchain-spill, og som et resultat av dette kan du avdekke noen verdifulle alfaer om hvordan du får mest mulig ut av spillopplevelsen din.

Metacade vil også vise de mest populære play-to-earn spillene, og vil inkludere en enorm mengde informasjon til nye spillere slik at de kan lære alt som har med GameFi å gjøre. Blockchain-teknologi tilbyr funksjoner som eldre titler ikke kan matche, og Metacade har som oppdrag å hjelpe sektoren med å fortsette å ekspandere gjennom selve spillindustrien ved å gi nyttig innsikt til både nye og erfarne spillere.

Web3-stillingsutlysninger

Over tid vil Metacade-plattformen inkludere en Web3-jobbtavle på nettstedet. Dette vil koble nye GameFi-prosjekter med et fellesskap som er klar til å dra nytte av alle deres fantastiske funksjoner. Til gjengjeld kan samfunnet teste ut disse nye titlene og tjene en inntekt i prosessen.

Ved å få tilgang til noen av de heteste nye titlene før de offisielt utgis, vil Metacade-fellesskapet få sjansen til å gi innspill til utviklingsprosessen. Spillere kan gi tilbakemeldinger til utviklerne, som deretter vil implementere eventuelle nye forslag fellesskapet måtte ha, samt fikse eventuelle feil de måtte finne.

Hva gjør MCADE så verdifullt?

Voksende behov for blockchain-tjenester

Mellom 2016 og 2021 vokste antallet kryptobrukere eksponentielt. Tilbake i 2016 var det færre enn 5 millioner mennesker i verden som hadde kryptovaluta-eiendeler. I 2021 vokste dette tallet til nesten 300 millioner, og du ville bli hardt presset for å finne en enkelt person som ikke er klar over Bitcoin og kryptovaluta.

Denne raske adopsjonshastigheten har blitt kombinert med noen eksplosive pristiltak. I tillegg til dette har det vært et økende nivå av innovasjon i rommet. I løpet av samme tidsramme, mellom 2016 og 2021, har det blitt opprettet helt nye applikasjoner av blokkjedeteknologi. Ikke-fungible tokens ( NFT-er ) og blokkjede baserte spill er bare to av disse nye brukstilfellene, men blokkjeden bidrar også til å drive utvidelsen av virtuell virkelighet i tillegg til å gjøre ting som å registrere miljøendringer automatisk.

Ettersom omfanget av hva som er mulig med blokkjede teknologi fortsetter å vokse, vil også antallet personer som bruker desentraliserte tjenester og kryptovaluta øke. Populariteten til blokkjede teknologi har økt hvert år, og kryptobrukere finner seg ofte dypt forankret i kulturen mens de drar fordel av en sikker og effektiv måte å handle på uten mellomledd og lave inngangsbarrierer.

Fremtiden til GameFi

Blockchain tar spillindustrien med storm. Noen av de mest dyktige innovatørene i rommet har flyttet virksomheten sin til blokkjeden, da de prøver å få mest mulig ut av det teknologien har å tilby. Spill som Axie Infinity og Splinterlands har jevnlig tiltrukket seg over en million aktive brukere, og det virker som om Metacade er neste i køen for å tiltrekke seg dette nivået av brukere.

Blockchain-spill fungerer vanligvis ved å ha en virtuell økonomi, som lar spillere kjøpe og selge digitale eiendeler direkte på plattformen. Disse eiendelene er integrert i spillingen. Gjennom avanserte smarte kontrakter og ikke-fungible tokens kan spillere kjøpe og selge unike gjenstander som direkte påvirker spillingen deres.

I løpet av denne prosessen med å kjøpe, selge og samle gjenstander i spillet, genereres fungibel token-likviditet som deretter kan brukes til å betale spillere kryptovaluta-belønninger for å komme seg gjennom spillet. Ofte er Play-to-Earn-titler også gratis å spille, noe som betyr at brukere enkelt kan få tilgang til et online tidsfordriv som direkte gir økonomiske belønninger for tiden de bruker i spillet.

Metacade: Godt plassert for fremtiden

Metacade sitter i tverrsnittet mellom en rekke raskt voksende globale industrier. Ved å gi blokkjede brukere nye måter å tjene kryptovaluta-belønninger på, og bidra til å drive frem utvidelsen av GameFi-sektoren, kan det ha en veldig stor fremtid foran seg.

Prosjektet tjener play-to-earn fellesskapet direkte på en rekke viktige måter. Gjennom å gi MCADE token-belønninger til spillere for å bidra med nyttig informasjon, i tillegg til å ha planer om å bli en DAO over tid, er det et tilsynelatende uendelig antall funksjoner som gagner spillere i tillegg til at plattformen er den største Play-to-Earn-arkaden på blokkjeden.

Krypto-investorer tror at prosjektet kan bli den neste store tingen i GameFi. Hvis MCADE kan konkurrere med andre store spill i rommet som Axie Infinity, så har det et enormt vekstnivå å se frem til. MCADE-tokenet ble opprinnelig utgitt til bare $0,008, noe som ga investorer sjansen til å få 125 MCADE per investert $1. Pesale er kun aktivt i en begrenset periode, og denne prisen er satt til å stige før MCADE eventuelt blir utgitt for publikum.

GameFi-spillere, så vel som kryptoinvestorer på jakt etter den neste perlen som kan eksplodere i årene som kommer, har alle vært ivrige etter å bli involvert. MCADE ser ut til å skyte i været under presale og kan stige opp til 200 %. Dette er absolutt et prosjekt det er verdt å holde øye med.