Hvor du kan kjøpe Cosmos, tokenet som har økt 6% på 24 timer

Skaperne av Cosmos beskriver det som et prosjekt som løser noen av de "vanskeligste problemene" blokkjedeindustrien står overfor. Denne guiden forklarer hva Cosmos er, om det kan være en lønnsom investering, og hvor du kan kjøpe Cosmos nå.

Cosmos og dets opprinnelige token ATOM tar sikte på å tilby en motgift mot "langsomme, dyre, uskalerbare og miljøskadelige" bevis-på-arbeid-protokoller, som de som brukes av Bitcoin, ved å tilby et økosystem av tilkoblede blokkjeder. Prosjektets andre mål inkluderer å gjøre blokkjedeteknologi mindre kompleks og vanskelig for utviklere takket være et modulært rammeverk som avmystifiserer desentraliserte apper. Sist men ikke minst, en Interblockchain Communication-protokoll som gjør det lettere for blockchain-nettverk å kommunisere med hverandre, og forhindrer fragmentering i bransjen.

Kryptovaluta er svært flyktig og gevinster blir ofte fulgt av tap, noen ganger svært alvorlige. Avhengig av risikotoleransen din, lag et estimat på hvor mye du er villig til å investere og overskrid aldri dette beløpet, selv om prisen til Cosmos ikke utvikler seg som forventet.

Wallet Investor er positivt på Cosmos. De spår en langsiktig økning, opp til $142 i 2026. En 5-års investering kan gi deg gevinster på 403% i så fall. Hvis du legger inn $100 i Cosmos nå, kan dette øke til $503 i 2026.

$ATOM #Cosmos

There is quite literally… little to no resistance before $45 ATH #ATOM move to ATH and $100 will be Fast and Furious just like $Luna and $AVAX

It's just important to close above that $30 horizontal resistance and flip it into support!

LFG @cosmos pic.twitter.com/J33ZKUe8Lp

