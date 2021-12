Hvor du kan kjøpe Polkadot, grunnprotokollen til Web 3.0

Polkadot er den tiende største kryptovalutaen etter markedsverdi. Det bytter hender for $31,47 i dag med et 24-timers handelsvolum på $1,75 milliarder. Polkadot er en av de største topp 10-vinnerne med en verdivekst på 7,33 % de siste 24 timene. Hvis du er interessert i unike funksjoner og ønsker å vite mer om Polkadot, har vi skrevet denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Polkadot nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp DOT med Binance idag

CEX.IO

Cex.io tilbud bytte av fiat valuta for Bitcoin Ethereum, Tether, og 23 andre cryptocurrencies, samt Bitcoin / Ethereum trading mot USD.

Kjøp DOT med CEX.IO idag

Hva er Polkadot?

Polkadot er en åpen kildekode sharded multichain-protokoll som kobler sammen og sikrer et nettverk av spesialiserte blokkjeder, som letter overføring av alle data eller eiendeler på tvers av kjeder, ikke bare tokens, og dermed lar blokkjeder være interoperable med hverandre. Polkadot ble designet for å gi grunnlaget for et desentralisert internett av blokkjeder, også kjent som Web3.

Polkadot er kjent som en lag-0 metaprotokoll fordi den ligger til grunn for og beskriver et format for et nettverk av lag 1 blokkkjeder kjent som parakjeder (parallelle kjeder). Som en metaprotokoll er Polkadot også i stand til å oppdatere sin egen kodebase autonomt via styring på kjeden i henhold til viljen til tokenholdersamfunnet.

Polkadot gir et grunnlag for å støtte et desentralisert web, kontrollert av brukerne, og for å forenkle opprettelsen av nye applikasjoner, institusjoner og tjenester.

Bør jeg kjøpe Polkadot i dag?

Ta aldri lett på noen investeringsbeslutninger. Les analyser og prisspådommer og ta alle anbefalinger med en klype salt.

Polkadot-prisprediksjon

DOT-myntprisprediksjonen fra Wallet Investor var bearish på kort sikt, og spådde at prisen i gjennomsnitt kan nå $25,73 ved starten av 2022. Tilsynelatende tok de feil. Når de ser lenger fremover, spår de at den vil stige til $51,4 innen utgangen av 2022 og til $129 innen utgangen av 2025.

DigitalCoins Polkadot-prediksjon estimerer at myntprisen i gjennomsnitt kan nå $41,7 i 2022 og stige til $43,6 i 2023 og til $52 i 2025. Innen 2028 spår DigitalCoin at DOT kan handles til en gjennomsnittspris på $114 med en topp på $119, skriver Capital.

Polkadot på sosiale medier