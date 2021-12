Hvor du kjøpe Helium, mynten som stadig stiger i verdi

Live Helium-prisen i dag er $33 med et 24-timers handelsvolum på $44,7 millioner. Helium er opp i underkant av 3 % det siste døgnet. Denne guiden forklarer hva Helium er, om du bør kjøpe det, og hvor du kan kjøpe Helium hvis du bestemmer deg for det.

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Helium (HNT) er et desentralisert blokkjede-drevet nettverk for Internet of Things (IoT) enheter. Helium-nettverket ble lansert i juli 2019 og lar trådløse enheter med lav effekt kommunisere med hverandre og sende data på tvers av nettverket av noder. Noder kommer i form av såkalte Hotspots, som er en kombinasjon av en trådløs gateway og en blockchain-gruveenhet. Brukere som opererer noder miner og tjener belønninger i Heliums opprinnelige kryptovaluta-token, HNT. Heliums mål er å forberede IoT-kommunikasjon for fremtiden, og identifisere mangler i dagens infrastruktur fra fødselen i 2013.

Gjør noen markedsundersøkelser og les presiprediksjoner før du bestemmer deg for å investere i Helium.

HNT-prisprediksjonen fra Digitalcoin anslår at Helium vil nå $50 innen slutten av året og at verdien skal øke helt opp til $90 i 2025. Gov Capital kommer med et enda høyere anslag på lang sikt, deres HNT-prisprediksjon er at Helium vil nå et rekordhøyt nivå på $139,86 i november 2022.

