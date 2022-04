Bitcoin har falt under $40k-nivået igjen ettersom det bredere markedet fortsetter å slite.

Kryptovalutamarkedet har slitt de siste dagene, og den bearish trenden kan fortsette i de kommende dagene. Det bredere markedet har mistet mer enn 4 % av sin verdi de siste 24 timene.

For øyeblikket har den totale markedsverdien for kryptovaluta falt til $1,8 billioner. Hvis den bearish trenden fortsetter, kan den totale kryptomarkedsverdien falle til $1,7 billioner nivå før slutten av uken.

Bitcoin, verdens ledende kryptovaluta etter markedsverdi, har mistet mer enn 3 % av verdien så langt i dag. På pressetidspunktet handler BTC rundt $38 900 per mynt. Bitcoin har mistet mer enn 8 % av verdien de siste syv dagene.

Den siste bearish-trenden setter Bitcoin enda lenger under sin rekordhøye pris på $69 044, som ble oppnådd i november 2021.

Etter å ha falt under det psykologiske nivået på 40 000 dollar, ville oksene måtte forsvare støtteregionen på 35 000 dollar for å la Bitcoin gjenvinne sin verdi på rundt 45 000 dollar på kort sikt.

Nøkkelnivåer å se på

BTC/USD 4-timers diagrammet er bearish for øyeblikket da bjørnene kontrollerer markedet. De tekniske indikatorene viser at BTC underpresterer og snart kan skli lavere.

MACD-linjen er under den nøytrale sonen, noe som indikerer et bearish momentum som er i gang. 14-dagers RSI på 30 viser at Bitcoin for øyeblikket er i den oversolgte regionen og kan møte ytterligere salgspress på kort sikt.

Hvis den bearish trenden fortsetter, kan Bitcoin falle under det første store støttenivået på $37 527 i løpet av de neste timene. I tilfelle et utvidet bearish løp, kan BTC bli tvunget til å forsvare det store støttenivået på $35 000.