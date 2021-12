Hvor kan du kjøpe Hedera, mynten til det mest brukte nettverket

Ifølge skaperne er Hedera det mest brukte, bærekraftige offentlige nettverket i bedriftsklassen for den desentraliserte økonomien som lar enkeltpersoner og bedrifter lage kraftige desentraliserte applikasjoner. I dag omsettes den for 0,31 dollar og har steget 4 % de siste 24 timene. Denne korte guiden har alt som kan interessere alle som vil vite om de bør kjøpe Hedera og i så fall når.

Topp steder å kjøpe Hedera nå

Hva er Hedera?

Hedera er designet for å være et mer rettferdig, mer effektivt system som eliminerer noen av begrensningene som eldre blokkjedebaserte plattformer står overfor – som langsom ytelse og ustabilitet. Den ble finansiert gjennom et innledende mynttilbud (ICO) i august 2018 og lanserte først åpen tilgang til hovednettet sitt litt over et år senere i september 2019. Som en del av ICO kunne investorer kjøpe plattformens native utility token (HBAR) til lavest mulig pris. HBAR-tokenet har en dobbel rolle i Hedera sitt offentlige nettverk. HBAR er drivstoffet som driver Hedera-tjenester, som smarte kontrakter, fillagring og vanlige transaksjoner. For det andre brukes den til å hjelpe til med å sikre nettverket, siden HBAR-brukere kan sette inn tokens for å hjelpe med å opprettholde integriteten til plattformen.

Bør jeg kjøpe Hedera i dag?

Analytikere er relativt positive på Hedera. Nedenfor finner du en gruyndig prisprediksjon. Du må imidlertid overbevise deg selv om hvorvidt mynten er trygg for sette midler i eller ikke, fordi det er dine penger, og det er også ditt valg. Vær forsiktig med enhver investering.

Hedera prisprediksjon

Ifølge ekspertene med Up to Brain, kan Hedera-prisen nå rundt 2,4 dollar innen utgangen av året. Ved utgangen av 2023 kan prisen gå opp til $5,36. Ved utgangen av året etter vil du kunne selge den for $6,35 hvis du fortsatt sitter med den.

