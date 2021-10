GMR token er mandagens mest omtalte kryptovaluta. GMR har steget med over 250% i løpet av de siste 24 timene og nærmere 350% i løpet av den siste uken. Om du ønsker å utnytte momentumet og kjøpe GMR-token nå er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe GMR token

Hva er GMR token?

GMR token er en gamer-krypto fra GMR Finance. Den lar spillutviklere og plattformer skape og selge personlige NFT-er på en rask og enkel måte.

Tokenen ble skapt med en maksforsyning på 1 kvadrillion tokens, men halvparten av forsyningen ble brent ved lanseringen, og tokenen har også deflatoriske egenskaper som kontinuerlig reduserer forsyningen over tid, dermed vil verdien potensielt øke for tokeneiere.

GMRs lederteam har valgt å ikke være anonyme, og alle seniordirektører har vært åpne om sin identitet. Administrerende direktør Ryan Washington opplyser på sin LinkedIn-profil at han ønsker å bringe gamere og skapere sammen på en måte som gagner alle involverte parter, dette vil han oppnå ved hjelp av sin tidligere erfaring som indie-spillutvikler.

Burde jeg kjøpe GMR token nå?

GMR tokens verdi har økt mye i løpet av de siste 24 timene, så det å kjøpe GMR token akkurat nå innebærer noe risiko. Kjøpere som var tidlig ute kan bestemme seg for å selge for å realisere den store gevinsten.

På den andre siden, så ser det ut til at momentumet som har vart de siste dagene bare akselererer, dermed er det fortsatt en mulighet for at de som kjøper GMR nå også kan få profitt.

GMR prisutsikter

GMR token har et veldig høyt tradingvolum de siste 24 timene. Det har vært en stor økning det siste døgnet, og det er mye aktivitet relatert til tokenen på Twitter, som ofte har vært en viktig plattform for nye kryptoprosjekter.

Det å skulle spå noen konkret pris er vanskelig med tanke på hvor volatilt kryptomarkedet er generelt, og spesielt for de mer ukjente kryptovalutaene.

GMR token på sosiale medier

