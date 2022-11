Hvordan er Metacades (MCADE) utility token forskjellig fra Aave (AAVE) og Enjin (ENJ)?

Med det store utvalget av kryptovaluta-tokens i disse dager kan det være vanskelig å finne ut av hvem av de du bør satse på. Med såpass mye snakk om potensialet til MCADE-tokenet på Metacade-plattformen er det verdt ta en nærmere titt på hvordan dette kan revolusjonere metavers-gaming. Tatt det i betraktning kan vi se på AAVE- og ENJ-tokenene og hvordan de er sammenlignet med MCADE.

Metacade – en topp investeringsmulighet

Metacade er mer enn et metaversprosjekt, det er et fellesskapsdrevet spillknutepunkt med mange muligheter for inntektsgenerering. Dette gjør plattformens opprinnelige MCADE-token til et godt diversifiseringsalternativ for kryptoinvestorer. Metacades geniale blanding av metaverse, spill for å tjene penger og fellesskapsaktivitet gjør MCADE-tokenet til en enestående investeringsmulighet.

Du bør derfor vurdere det kommende presale av MCADE. Med 1,4 milliarder tokens som starter på bare $ 0,008 før de stiger til en kostnad på $ 0,020, er lanseringen av MCADE-tokenet designet for å belønne de investorene som anerkjenner potensialet og engasjerer seg tidlig. For å fullt ut forstå fremtidsutsiktene til Metacade skal visammenligne det med et par andre tokens og se hvordan det skiller seg fra og forbedrer modellene deres.

AAVE- og ENJ-innehavere har begynt å investere i Metacade

Metacade-prosjektet har tiltrukket seg interesse fra mange typer investorer, og dette inkluderer de som allerede har hatt tokener som AAVE- og ENJ, og som nå ser etter en nye muligheter som bidrar til å dra nytte av den bugnende metavers spillsektoren.

Aave er en åpen kildekode-likviditetsprotokoll som lar brukere lagre sine eiendeler, staking og lån. AAVE-tokenet brukes også av fellesskapet til å stemme over avgjørelsene som berører dem. Det ligger for øyeblikket på over $ 80, og har nådd så høyt som $ 638 på et tidspunkt.

ENJ er tokenet som brukes av Enjin-protokollen, og det ble opprettet i 2009 for å hjelpe spillfellesskapet. Det er et ERC-20-token på Ethereum-blokkjeden, som kan tjenes ved å spille spill, og brukes til å betale for varer på spillplattformer. Prishistorikken i dette tilfellet er mer beskjedent , med et maksimum på over $ 4 og en nåværende verdi på under $ 0,50.

Selv om disse tokenene har fått en viss grad av popularitet har ankomsten av Metcade-prosjektet gitt et nytt alternativ som mange av disse token-holderne vurderer å legge til i porteføljen sin. Så hva er dette prosjektet?

Hva er Metacade?

Metacade er et innovativt nytt metavers-prosjekt som gir spillere tilgang til oppslukende arkadespill, samt sjansen til å engasjere seg i spill for å tjene penger og delta i fellesskapsstyring og utvikling. Som en del av et Web3-fellesskap og som en metavers gaming-hub, oppmuntrer tokenomi -modellen til et selvstendigøkosystem der innehavere av den opprinnelige MCADE kan satse sine tokens, delta i spillkonkurranser og bli belønnet for samfunnsengasjement. Turneringer og premietrekninger vil holde belønningen flytende, mens inntektene genereres gjennom ulike kanaler, inkludert annonsering, stillingsannonser og spilltesting.

En beholdning på 1,4 milliarder MCADE-tokens tilbys i presale, med en lavere startpris som sikrer at det er smart valg for investorer å komme inn i det tidlige stadiet ettersom at prisen vil stige over tid. Den inntektsgenererende modellen er deretter utformet for å holde fortjenesten tikkende og hjelpe tokenet til å stige i verdi etter hvert som det blir mer og mer etterspurt.

Vil Metacade forbigå AAVE og ENJ?

Kryptovalutamarkedet er notorisk vanskelig å spå, og lanseringen av et nytt token kan aldri gjøres med garanti om det den vil komme opp i en gitt verdi. Det vi imidlertid kan finne ut er om et nytt prosjekt tilbyr den typen verdi hvor prisen har sjanser for å øke, slik at det overgår andre tokens på markedet.

Med den store interessen rundt Metacade sitt presale ser det ut som at dette prosjektet har alt som skal til for å få en skikkelig pangstart. En titt på fremtidsplanene for dette prosjektet viser at de neste stadiene er tydelig merket, med presale i slutten av 2022 som følges av at tokenet blir notert på ulike toppbørser tidlig i 2023.

Er Metacade en langsiktig investering?

I 2022 har kryptomarkedet fått juling totalt sett. Dette har svekket noens tillit til ideen om digital valuta, men et token med et solid konsept og et sterkt økosystem kan fortsatt ses på som en solid langsiktig investering.

Når det gjelder Metacade har utviklerne funnet en smart blanding av en spillplattform og en investering i kryptovaluta. Dette inkluderer metavers-elementer som sikrer at det er noe som garantert vil være på trend ettersom flere mennesker flytter livet sitt over til nettet for å bli med i et Web3-fellesskap som oppfyller deres interesser. Ved å tilby de beste metavers-spillene kan de potensielt å ta en stor andel av det blomstrende markedet.

Det er verdt å huske på at digitale valutaer kan være verdifulle på en mange forskjellige måter, fra å slå inflasjonen til å diversifisere investeringsporteføljen. Med en verden som for tiden er grepet av politisk usikkerhet og økonomisk omveltning er det lett å se hvorfor folk ser til disse tokenene som en slags trygg havn for pengene sine.

Bør jeg kjøpe Metacade, AAVE, eller ENJ?

Disse tre tokenene gjør alle forskjellige ting og har forskjellige supportere. Ved å ta et makrobilde av funksjonene deres og det nåværende økosystemet rundt dem kan vi si at en investering i Metacade sitt metavers-spillprosjektet anbefales på det sterkeste for investering.

Det sterke fellesskapsaspektet, viktige partnerskap og insentiver nevnt i deres whitepaper antyder at dette tokenet bør få en sterk start når det først er lansert. Investorer som er tidlig ute håper at investeringen i presalet vil gi umiddelbar avkastning når etter det har blitt notert på de store børsene.

Er Metacade verdt å kjøpe?

Det er en ting å sammenligne forskjellige kryptovalutaer, men det store spørsmålet er om det beste av de tre tokenene vi har sett på her er verdt å kjøpe i det hele tatt. Våre undersøkelser peker mot et definitivt svar.

Som vi har sett har kryptovalutamarkedet potensiale til å komme tilbake fra noen vanskelige måneder, og de beste prosjektene fortsetter å motta støtte fra kunnskapsrike investorer. Med et presale som starter med tokens på bare 0,008 før den gradvis øker prisen er dette et verdifullt prosjekt som snur mange hoder og er vel verdt å engasjere seg i før prisen skyter opp.