Shiba Inu er en av de best presterende kryptoene, opp med 48 000 000 % siden lanseringen i 2020.

Shiba Inu ønsker å opprettholde vekst med lanseringen av en lag-2-skaleringsløsning.

SHIB handles for øyeblikket på et viktig motstandsnivå og kan svinge alle retninger før slutten av februar.

Shiba Inu (SHIB) er en av verdens mest kjente meme-mynter og en av de største kryptovalutaene etter markedsverdi. Shiba Inu ble fremtredende i 2021 og var i stand til effektivt å utnytte meme-myntrallyet som Dogecoin hadde utløst i 2020.

Shiba Inu ble en av de best presterende kryptoene noensinne, og registrerte gevinster på mer enn 48 000 000 % på under ett år. I hovedsak, hvis du hadde satt bare $10 i SHIB tilbake i 2020, ville du vært millionær i dag.

Shiba Inu jobber med en rekke utviklinger som kan bidra til å øke dens egenverdi i fremtiden. En av de mest etterlengtede er lanseringen av en Metaverse, som vil gi Shiba Inu innpass i et potensielt billion-dollar-marked.

Shibarium en potensiell vekstdriver for Shiba Inu

De siste to årene har Shiba Inu hovedsakelig kjørt på spenningen rundt meme-mynter. Imidlertid er den for øyeblikket i ferd med å gå bort fra dette og legge til faktisk nytte til tokenet.

Et av grepene som Shiba Inu-teamet har gjort, er å komme opp med en lag-2-løsning for Shiba Inu kalt Shibarium . Dette vil bidra til å kutte transaksjonskostnader og øke hastigheten. Resultatet er at SHIB vil bli mer brukbar som valuta, og vil drive adopsjon.

Dette er en stor sak med tanke på at Shiba Inu allerede registrerer betydelig vekst i adopsjon, selv av store selskaper som AMC. Med en lag-2-løsning på gang, kan SHIB være en stor investering i 2022.

Bør du kjøpe Shiba Inu?

Kilde: TradingView

Shiba Inu har vært på en oppgående trend de siste 48 timene. Oppsidemomentumet ser imidlertid ut til å avta rundt $0,00002534 på 38,2% Fibonacci-motstanden.

Hvis Shiba Inu bryter 38,2% Fibonacci, kan det ende måneden på et høyt nivå og muligens teste priser over $0,00002700 før slutten av måneden.

Men hvis et bredere markedsmomentum faller, kan Shiba Inu teste 23,6 % Fibonacci-støtten på nytt til $0,00002357 før slutten av februar.