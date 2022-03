Hvorfor $2 MATIC er innen rekkevidde på kort sikt

Polygon handler i en bullish kanal samtidig som den gjør høyere bunner.

Polygon er drevet av en kombinasjon av markedsmomentum og interne fundamentale faktorer.

Blant det grunnleggende som driver Polygon, er dens posisjon som en av de viktigste Ethereum-skaleringsløsningene.

Polygon MATIC/USD har vært på en oppgående trend siden 16. mars. I denne perioden har Polygon flyttet seg fra $1,39 til det høyeste på $1,67 i dag. Polygon fortsetter å få oppsidemomentum, og med det bredere markedet som blir bullish, kan den lett bryte $2-merket på kort sikt.

I tillegg til at prisen er drevet av et bredere markedsmomentum, er Polygon sterkt knyttet til Ethereum, noe som er en stor sak når det gjelder langsiktig vekst. Ethereums overgang til Proof-of-Stake vil være fullført i løpet av de neste månedene. Testkjøringer er allerede en suksess, noe som betyr at det etterlengtede skiftet til Eth2.0 vil bli gjort snart.

Effekten er at de fleste Ethereum-transaksjoner vil gå over til lag-2-løsninger. Polygon er tilfeldigvis en av de største og mest anerkjente Ethereum lag-2-løsningene på markedet. Dette betyr at etterspørselen etter Polygon og andre lag-2-løsninger er i ferd med å skyte i været. Når dette skjer, vil verdien av MATIC-tokenet også øke.

Polygon gjør høyere lows i en bullish kanal

Kilde: TradingView

Siden 23. mars har Polygon steget jevnt og trutt, samtidig som de har oppnådd høyere lavpunkter. Dette betyr at etterspørselen er så stor at hver dipp blir spist opp raskt. Hvis den nåværende Polygon-prishandlingen fortsetter, kan $2 oppnås i løpet av de neste ukene.

Sammendrag

Polygon er i et okseløp for øyeblikket. En kombinasjon av generell markedsmomentum og forbedrede grunnleggende forhold rundt Polygon-økosystemet driver prisen. Blant det grunnleggende som driver Polygon opp inkluderer forventninger rundt Eth2.0. Ethereum vil snart stole sterkt på lag-2-løsninger for å fullføre transaksjoner. Som en av de største blant dem, er Polygon unikt posisjonert for å få mest mulig adopsjon.