Hvorfor Compound (COMP) kan være et potensielt godt kjøp i dag

COMP handles på laveste nivåer og har brutt støtten på $100.

COMP-adopsjon vokser, og totalt sett vokser DeFi-adopsjonen.

Hvis det bredere markedet blir bullish igjen, kan COMP gi investorene en høy avkastning.

Compound ( COMP ) har underprestert sammenlignet med det bredere markedet siden slutten av 2021. Det til tross for at hele kryptovalutamarkedet har vært i et bjørnemarked siden november. Mens prishandlingen har skadet de som kom inn på topp, handles Compound for øyeblikket ved et godt inngangspunkt for alle som gjerne vil komme inn nå.

Fra topper på over $800 i fjor, brøt Compound nylig gjennom $100-merket, som er viktig langsiktig støtte. Dette kan tyde på at lavere priser kan komme på kort sikt, spesielt nå som det bredere markedet er bearish.

Til tross for de nåværende prisbevegelsene, skiller Compound seg fortsatt ut som en av de mest fundamentalt sterke kryptoene på markedet. Compound er en av de største DeFi-protokollene på markedet og har for tiden en total verdi låst på 6,41 milliarder dollar. Dette betyr at etter hvert som DeFi-markedet vokser, vil verdien av Compound også vokse.

Så langt ser ting ganske bra ut for DeFi. Milliarder av dollar er nå i DeFi, og tallene stiger. Til og med bankfolk går ut av sentralisert finans for å prøve seg i DeFi. Samtidig blir kryptoreguleringene bedre, noe som betyr at Compound og andre DeFi-protokoller sannsynligvis vil vokse seg enda større fremover.

Sammensatt på et godt inngangspunkt

Kilde: TradingView

Den beste tiden å kjøpe en eiendel er når den handles til massive laveste verdier. Det er da rikdom skapes. Når det gjelder Compound, handles det på massive lave nivåer, og hvis markedet blir bullish igjen, er COMP en av de som kan gi deg enorme gevinster.

Sammendrag

Compound handles for øyeblikket på laveste nivåer. Med DeFi på en vekstbane, kan COMP registrere massiv vekst når markedet blir bullish.