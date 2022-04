Hvorfor CRO kan overgå XRP på kort sikt

CRO-sponsing av verdensmesterskapet vil sannsynligvis drive prisen i 2022

Viktige punkter:

Med mange spekulasjoner om at Ripple kan vinne mot SEC, ser XRP-utsiktene gode ut.

CRO fortsetter å øke i verdi ettersom Crypto.com-nettverket vokser i adopsjon.

Mens både XRP og CRO er gode investeringer, har CRO bedre odds på grunn av sponsingen av det kommende fotball-VM.

Ripple XRP/USD har lenge holdt sin posisjon som en topp 10 kryptovaluta. Til tross for å ha mange utfordringer angående søksmålet fra SEC mot Ripple og dets grunnleggere. Med mange spekulasjoner om at søksmålet kan ende snart, og i Ripples favør, er optimismen rundt XRP fortsatt høy. Nå som det bredere markedet begynner å bli bullish igjen, kan en endring i saken mot Ripple føre til at XRP fremstår som en kryptovaluta med topp resultater på kort til mellomlang sikt.

Foruten det spekulative aspektet ved det, har XRP et ganske sterkt bruksområde innenfor betalinger. Den er allerede tatt i bruk av flere banker i Asia og fortsetter å vokse som en rask, effektiv og rimelig metode for å sende pengeverdier globalt. Denne brukssaken sementerer ganske mye av XRPs potensial til å øke i verdi.

På sin side er Cronos CRO/USD en del av Crypto.com-nettverket, et blokkjedebetalingssystem som gjør det enkelt for folk å handle krypto og bruke kryptovalutaer for betalinger uten å gå på bekostning av personvern eller sikkerhet. I likhet med XRP har Cronos (CRO), det opprinnelige tokenet til Crypto.com-nettverket, vokst i bruk, og signaliserer den underliggende verdien av nettverket. Ettersom markedet blir bullish igjen, har CRO det som trengs for å prestere godt.

Hvorfor CRO kan overgå XRP

Mens CRO og XRP har vekstpotensial, er CRO i en unik posisjon når det gjelder kortsiktige gevinster. Dette har alt å gjøre med det kommende verdensmesterskapet i Qatar. Cronos vil være blant de offisielle sponsorene av verdensmesterskapet som vil finne sted i november 2022. Gitt at verdensmesterskapet blir sett av millioner av mennesker globalt, kan denne sponsingens publisitet utløse adopsjon i stor skala og, i forlengelsen, FOMO rundt CRO-tokenet .

Sammendrag

XRP og CRO øker i bruk i det raskt voksende betalingsmarkedet. Mens begge har høyt vekstpotensial, har CRO bedre odds på kort sikt på grunn av det kommende verdensmesterskapet i Qatar, hvor det er en av de offisielle sponsorene.