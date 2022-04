Kryptovalutamarkedet har fortsatt sin sakte bedring etter den dårlige starten på uken.

Det bredere kryptovalutamarkedet kan avslutte uken på en positiv tone, takket være den siste ytelsen. Den totale markedsverdien for krypto har økt med mindre enn 1 % og er for tiden over 1,8 billioner dollar.

Bitcoin nærmer seg det psykologiske nivået på 40 000 dollar til tross for at den har lagt mindre enn 1 % til verdien i løpet av de siste 24 timene. Ether er opp med omtrent 2 % så langt i dag og ser ut til å nå $3000-merket snart.

BNB, det opprinnelige tokenet til Binance-økosystemet, er den beste ytelsen blant de 10 beste kryptovalutaene etter markedsverdi de siste 24 timene. Mynten har økt verdien med mer enn 4 % de siste timene, og har overgått de andre store myntene og tokens i prosessen.

Rallyet er drevet av nyheten om at Coinbase har børsnotert Binance USD (BUSD) stablecoin. Coinbase er en stor kryptovalutabørs og en av Binances ledende konkurrenter.

Derfor fungerte nyheten om at Coinbase listet Binances stablecoin som katalysatoren for å presse BNB høyere.

Nøkkelnivåer å se på

BNB/USD 4-timers diagrammet er fortsatt bearish ettersom BNB har hatt dårligere resultater de siste dagene. De tekniske indikatorene viser imidlertid at BNB er i ferd med å komme seg etter den siste nedgangen.

På pressetidspunktet handles BNB for $404,90 per mynt. MACD-linjen er fortsatt under den nøytrale sonen, men den nylige banen viser at den snart kan krysse inn i det positive territoriet. 14-dagers RSI på 57 viser at BNB ikke lenger er i den oversolgte regionen.

Hvis rallyet fortsetter, kan BNB rally forbi det første store motstandsnivået på $423 før slutten av dagen. Imidlertid bør motstandspunktet på $435 begrense ytterligere nedadgående bevegelse på kort sikt.

På den andre siden, hvis bjørnene gjenvinner kontrollen over markedet, kan BNB bli tvunget til å forsvare sitt store støttenivå på $394.