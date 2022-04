Det bredere kryptomarkedet presterer dårligere for øyeblikket, men Decred er på vei oppover.

Det bredere kryptovalutamarkedet har slitt de siste dagene, og den bearish trenden kan fortsette resten av dagen. Markedet har mistet mer enn 4 % av verdien de siste 24 timene.

For øyeblikket har den totale markedsverdien for kryptovaluta falt til $1,8 billioner. Hvis den bearish trenden fortsetter, kan den totale kryptomarkedsverdien falle til $1,7 billioner nivå før slutten av uken.

Bitcoin og Ether, de to ledende kryptovalutaene etter markedsverdi, har mistet mer enn 3 % av verdiene de siste 24 timene. Bitcoin har falt under det psykologiske nivået på $40k mens Ether handles under $3k for første gang på flere uker.

Imidlertid har DCR, det opprinnelige symbolet til Decred-økosystemet, økt med mer enn 18 % de siste 24 timene. Dette gjør den til den beste ytelsen blant de 100 beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

Det er ingen klar katalysator bak DCRs pågående rally, med det bredere markedet som for tiden underpresterer.

Nøkkelnivåer å se på

DCR/USDT 4-timers diagrammet er bullish ettersom mynten har overgått markedet de siste 24 timene. Imidlertid viser de tekniske indikatorene at det kan skyldes en trendvending hvis det bredere markedet fortsetter med sin nåværende bearish ytelse.

MACD-linjen er over den nøytrale sonen, noe som indikerer bullish momentum. 14-dagers RSI på 66 viser at DCR kan gå inn i den overkjøpte regionen hvis den får støtte fra det bredere markedet.

På pressetidspunktet handles DCR for $67,2 per mynt. Hvis det nåværende momentumet fortsetter, kan DCR rally forbi $70-merket før slutten av dagen. Imidlertid vil det trenge støtte fra det bredere markedet for å nå $75 i løpet av de kommende timene og dagene.

DCR kan falle under det første store støttenivået på $63,4 hvis det bredere markedet fortsetter å være bearish. Imidlertid bør det forsvare det andre store støttenivået på $59 i løpet av de neste timene.