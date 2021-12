Hvorfor er det rally i Avalanche (AVAX) i dag?

Avalanche (AVAX) er på vei opp i dag, og den har gått opp med 21,48 % i løpet av de siste 24 timene og handles til rundt $106,84.

Dagens AVAX-prisoppgang ser ut til å ta fart mot toppen 1. desember på $127.

Bull-trenden støttes av både Moving Average Convergence Divergence (MACD) som beveger seg over nulllinjen og prisen beveger seg over Moving Average (MA).

Men hva er årsaken til dagens AVAX-rally? Hvorfor beveger mynten seg opp?

Her er en detaljert oversikt over hendelsene som har ført til Avalanche-rallyet.

Dagens AVAX-prisoppgang tilskrives sterkt kunngjøringen fra Circle om lansering av USD Coin (USDC) på Avalanche.

Flyttingen fra Circle, som er et globalt online finansfirma som tilbyr nettbaserte betalinger og finansiell infrastruktur for bedrifter å handle online, for å lansere USDC på Avalanche er rettet mot å presse mer desentraliserte applikasjoner (DApps) på Avalanche.

Kunngjøringen ble gjort av grunnleggeren og administrerende direktør i Ava Labs Emin Gün Sirer gjennom en tweet.

The integration of $USDC natively on #Avalanche marks another important milestone in the maturation of the platform and utility of stablecoins. https://t.co/wOiNdQAuAI

— Emin Gün Sirer🔺 (@el33th4xor) December 14, 2021