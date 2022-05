Kryptovalutamarkedet opplever en blandet start på uken, men LUNA presterer over de andre ledende myntene.

Det bredere kryptomarkedet opplever en blandet start på uken. Den totale markedsverdien har økt med mindre enn 1 % de siste 24 timene og er for tiden over 1,7 billioner dollar.

Bitcoin er opp med nesten 2% så langt i dag og kan bli satt til å målrette motstandsnivået på $40k snart. Imidlertid er de andre store kryptovalutaene foreløpig dårligere.

LUNA, det opprinnelige symbolet til Terra-økosystemet, har den beste ytelsen blant de 10 beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

LUNA har lagt til mer enn 4 % til verdien de siste 24 timene og handles for tiden over $83 per mynt. Rallyet kommer da UST, stablecoinen til Terra-økosystemet, overtok BUSD (Binances stablecoin) for å okkupere tiendeplassen i kryptovalutamarkedet.

Rallyet kan også tilskrives Celsius Networks nylige bruk av Terras UST stablecoin. Celsius Network er en av de ledende sentraliserte finansenhetene som for tiden opererer i kryptoområdet.

Nøkkelnivåer å se på

LUNA/USD 4-timers diagrammet er bearish da LUNA har hatt dårligere resultater de siste dagene. De tekniske indikatorene viser imidlertid at LUNAs prishandling er i bedring.

MACD-linjen er fortsatt under den nøytrale sonen, noe som indikerer at den nylige bearish trenden fortsatt påvirker LUNAs ytelse. 14-dagers RSI på 49 viser at LUNA ikke lenger er i den oversolgte regionen.

Hvis den positive ytelsen fortsetter, kan LUNA stige forbi det første store motstandsnivået på $90,52 før slutten av dagen. Imidlertid vil det trenge støtte fra det bredere markedet for å krysse motstandspunktet på $95,31.

Hvis bjørnene gjenvinner kontrollen over markedet, kan LUNA skli under $80 i løpet av de neste timene. Med mindre det er et utvidet bearish løp, bør LUNA komfortabelt holde seg over støttenivået på $75 på kort sikt.