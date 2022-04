Hvorfor Ethereum er et bedre kjøp enn LUNA på kort sikt

Mens LUNA har sterke fundamentaler, har ETH større nyheter på kort sikt

Terra er en av de raskest voksende plattform-blokkjedene på markedet, og TVL-en er i fart.

Ethereum er blokkjede nummer én og er i ferd med å flytte til POS.

Med overgangen til Eth 2.0 som nesten er ferdig, har Ethereum bedre utsikter enn LUNA på kort sikt.

Terra LUNA/USD har dukket opp fra skyggene for å bli en av de største plattformblokkjedene i 2022. Så sent som i januar 2021 var det ikke mange som visste om LUNA. Imidlertid overgår den nå mange andre blokkjeder og er nest etter Ethereum når det gjelder Total Value Locked. LUNAs suksess er knyttet til den økende bruken av UST og andre algoritmiske stabile mynter bygget på Terra blokkjeden. Med adopsjonen av disse stabile myntene på en vekstbane, er LUNAs verdi unikt posisjonert for å eksplodere fremover. Dette gjør den til en av de høyeste potensielle kryptovalutaene å holde øye med i 2022.

På sin side fortsetter Ethereum ETH/USD å være den viktigste aktøren i plattformblokkjedemarkedet. Flertallet av smarte kontrakter kjører på Ethereum-blokkjeden. Mens folk hele tiden klager over Ethereums mangel på skalerbarhet og høye avgifter, er det usannsynlig at Ether blir detronisert med det første. Dette har mye å gjøre med sikkerheten og det faktum at den ikke kan sensureres. Ethereum er i hovedsak den perfekte plattformen for alle som ønsker å kjøre desentraliserte applikasjoner som man kan regne med å kjøre ordentlig.

Hvilken er et bedre kjøp?

Både LUNA og ETH vil trolig gi gode resultater i 2022 og i årene som kommer. ETH ser imidlertid ut som en mye bedre innsats på veldig kort sikt. Det er fordi det kommer flere store nyheter sammenlignet med LUNA. Nylig ble testnettsammenslåingen av Ethereum fullført, en indikator på at det etterlengtede skiftet til Ethereum 2.0 nesten er over. Det er i stor grad forventet at hele overgangen vil skje innen midten av dette året. Når dette skjer, kan FOMO-en den oppretter se ETH-rally resten av året.

Sammendrag

Både LUNA og ETH er utmerkede investeringer å holde i 2022. Til sammenligning har Ethereum bedre utsikter på kort sikt. Oddsen er i sin favør på grunn av den etterlengtede fullføringen av overgangen til Ethereum 2.0.