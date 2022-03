Hvorfor Ethereum har fordelen over Binance Coin

Mens begge er sterke kryptoer, gir hypen rundt Eth 2.0 ETH en fordel

Binance Coin driver Binance og har mange bruksområder, noe som gjør den til enverdifull krypto.

Ethereum er nummer én plattform for smarte kontrakter i markedet og forsvinner ikke med det første.

Ethereum har mye hype på grunn av overgangen til Ethereum 2.0 .

Binance-mynt BNB/USD er kryptovalutaen som driver hele Binance-økosystemet. Alle som bruker Binance Exchange eller noen av de andre Binance-tjenestene som Binance Smart Chain må ha brukt Binance Coin på ett eller annet tidspunkt.

Tatt i betraktning at Binance er svært nyskapende og alltid kommer med nye produkter som krever BNB, er det ingen tvil om at verdien av BNB vil øke over tid. Myntforbrenningen er imidlertid den viktigste faktoren som garanterer verdivekst for BNB over tid. Binance har brent BNB siden den ble lansert, og dette har spilt godt inn i verdien gjennom årene. Ettersom myntbrenningen fortsetter, vil den spille positivt inn på BNBs verdi.

På sin side er Ethereum ETH/USD den mest robuste smarte kontraktsplattformen på markedet i dag. Takket være sin dominans innen smarte kontrakter, har Ethereum registrert massiv vekst ettersom investorer tar det i bruk for alt fra NFT-er til DeFi. I de siste to årene har Ethereum også jobbet mot en overgang fra Proof-of-Work til Proof-of-Stake. Målet er å håndtere skalerbarhetsproblemene som Ethereum har slitt med i årevis og bli mer energieffektiv.

Hvorfor Ethereum har en fordel på kort sikt

Mens både Ethereum og Binance Coin er gode langsiktige investeringer, har Ethereum en betydelig fordel over BNB nå som okser kommer tilbake til markedet. Ethereum har en fordel fordi det nesten er ferdig med den etterlengtede overgangen til Eth 2.0. Foruten hypen rundt endringen, har Eth 2.0 flere iboende fordeler for Ethereum.

Gjennom Eth 2.0 vil Ethereum være mer skalerbar, og stimulere til bruk. På toppen av det gjør det Ethereum deflasjonært, noe som er bra for den langsiktige verdiøkningen. Det er et spørsmål om etterspørsel og tilbud – enkel økonomi.

Sammendrag

Binance Coin og Ethereum har begge mye potensial for langsiktig vekst. De er begge blant de mest fundamentalt sterke kryptovalutaene på markedet. På kort sikt har imidlertid Ethereum en fordel. Det er mye hype rundt den endelige overgangen til Eth 2.0, en faktor som kan trekke inn mye kjøpsvolum.