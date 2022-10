Hvorfor følger krypto aksjemarkedet tettere enn noen gang før?

Det føles som om ingenting annet enn Jerome Powells ord betyr noe i markedene akkurat nå.

Når man ser på dataene, er det på en måte sant. Jeg plottet korrelasjonen til Bitcoin mot S&P 500 siden begynnelsen av 2017, og resultatene viser at korrelasjonen generelt har tatt seg opp over tid. Dette skyter virkelig ned snakk om «inflasjonssikring»-fortellingen som viste seg å være så populær under pandemien.

Men bør ikke korrelasjoner gå ned over tid? Vel, egentlig ikke. Tenk tilbake til 2017, og teksturen til kryptolandskapet . Det var fortsatt et nisjeaktivum; det begynte bare å bli dekket av mainstream – og absolutt ikke i nærheten av nivået av digitalt blekk som søles over det i disse dager.

I dag har vi offentlige selskaper som holder det. Jeg tok et besøk til El Salvador i sommer, hvor jeg betalte for varer med den. Dette er en bemerkelsesverdig utvikling sammenlignet med for bare noen få år siden. Poenget er at Bitcoin nå er i mainstream.

Og som en vanlig finansiell eiendel – og en som er vesentlig lenger ute på risikospekteret – vil den virkelig bli påvirket av markedet.

2022

Faktisk har denne korrelasjonen nådd alle tiders høyder i år, og beveget seg i takt med aksjemarkedet. Hva skyldtes skiftet oppover? Rentemiljøet har endret seg totalt.

Etter et tiår med historisk lave renter, har inflasjonen brutt ut som et resultat av uopphørlig pengetrykking og stimulansutgifter gjennom pandemien. For å tøyle dette har sentralbanker blitt tvunget til å øke, med Federal Reserve i USA som leder.

Ingenting suger likviditet ut av et marked mer enn stigende renter, og dette gjelder spesielt for høyrisikoaktiva, som teknologiaksjer, som diskonterer kontantstrømmer tilbake til nåtiden – diskonteringsrenter som nå er målbart høyere.

Og så – og dette er noe som ofte blir oversett – Bitcoin er nå i et bjørnemarked mens det bredere markedet også er det. For for første gang i sin eksistens opplever Bitcoin et makroklima som ikke er overfylt med kvantitative lettelser, renter på kjellernivå og bullish sentiment. Og det knirker i knærne – akkurat som alle andre finansielle eiendeler.

Korrelasjoner øker i kriser. Selgere er vilkårlige når en flukt til kvalitet skjer; likviditet søkes, defensive posisjoner tas og kontantbeholdningen øker. Bitcoin, for første gang i sin historie, opplever det på den harde måten.

I denne sammenheng er det ingen overraskelse at korrelasjonen har økt.