Bonk er en mememynt som ble lansert på Solana 1. juledag

Den har steget nær 2500 %

Solana har i mellomtiden kollapset etter assosiasjoner til Bankman-Fried og toppprosjekter på flukt fra blokkjeden

Vår analytiker skriver at dette ikke er klimaet for memecoin-hysteri

Wow, dette er en tilbakevendene historie. Twitter koker denne uken med snakk om Bonk, et hunde-token på Solana -blokkjeden. Det er noe litt nostalgisk i å snakke om en god gammeldags meme-token. Alt vi trenger er en COVID-maske og noen Elon Musk tweets, og vi vil være tilbake i 2020.

Shiba-Inu- tema-tokenet ble utstedt 1. juledag, og har steget nærmere 2500 % siden. Prisstigningen den siste timen mens jeg skriver dette er 150%.

Selvfølgelig er det spennende her at tokenet har blitt lansert på Solana, som har slitt kraftig de siste månedene. Jeg skrev et dypdykk i går hvor jeg analyserte Solanas nedgang forårsaket av flere topprosjekter som har flyktet fra blokkjeden, gjentatte driftsavbrudd som har forårsaket massive problemer, og dens illevarslende assosiasjon med Sam Bankman-Fried som har dratt ned prisen.

Selv om Solana fremdeles har gått mye ned, har kjeden kommet litt tilbake i forbindelse med denne økningen for Bonk. Solana hoppet tilbake over $13 tirsdag etter å ha falt så lavt som $8 forrige uke. Ser vi på Coinglass-data, har det vært nær $7 millioner av korte posisjoner likvidert, det største beløpet siden FTX kollapset i november.

Layer 1 ser ut til å dra nytte av økningen i interessen for Bonk, som annonserte et stort airdrop på 50 % av forsyningen for å øke hypen rundt mynten. Det har fungert – Bonk har nå en markedsverdi på 120 millioner dollar og følger meme coin playbook perfekt.

Hvorfor stiger Bonk?

Som enhver meme-mynt er det vanskelig å finne ut hvor nøyaktig hvorfor den stiger. Det handler om markedsføring og flaks. En rekke Solana-prosjekter har til og med integrert Bonk som betalingssymboler, mens $BONK har vært en uopphørlig trend på Twitter.

Det hele tilsvarer det samme hysteriet vi har sett de siste par årene. Som alle vet nå, er meme-mynter ingenting annet enn gambling. Men det som gjør dette så uvanlig er at oppgangen ikke bare skjer på et bearish tidspunkt for Solana, men for markedet som helhet.

Det siste året har sett rentene blitt hevet og likviditeten har blitt trukket fra markedet,og som en følge har risikoaktiva kollapset. Det er ingenting lenger ut på risikospekteret enn meme-mynter, og de har derfor kollapset som et resultat.

Hva blir det neste for Bonk?

Alt jeg vil si til enhver investor (gambler) er at Bonk er et veldig farlig spill, som enhver meme-mynt. Det er null nytte her, og det betyr at i det lange løp vil mynten sannsynligvis falle til null.

Selvfølgelig vet alle det, og dette er memer vi snakker om. Men i det nåværende stramme pengepolitiske miljøet, er pandemiens hysteri, der detaljinvestorer med stimulanssjekker pumpet alt innen synsvidde, for lengst borte. Dette er ikke klimaet for gambling med meme-mynter, og det er uten å nevne Solanas blodbad.