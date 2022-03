Hvorfor går Zilliqa opp? ZIL stiger 90 % på 24 timer

Hvorfor stiger ZIL? Zilliqa driver Metapolis, kalt metaverset for alle, som har annonsert et nytt partnerskap med den globale talentprisappen Agora.

Metapolis er den første metaversen i historien, opprettet som en tjeneste (MaaS)-plattform. Den kjører på unity, unreal engine og Nvidia Omniverse. Den offisielle lanseringen er planlagt 2. april 2022 i Miami.

Den fysiske begivenheten betyr inngangen til det bredere amerikanske markedet og oppdraget om å lukke gapet mellom det digitale og det fysiske riket.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe ZIL, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe ZIL nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp ZIL med Binance idag

Coingate

Coingate er et litauisk-basert FinTech Company grunnlagt i 2014. Betalingsgatewayen tilbyr Cryptocurrency Betalingsbehandlingstjenester for bedrifter av noen størrelser. Tillatelsesbasert kontoadministrasjon, FIAT-utbetalinger til bankkontoen og helt ny e-postfaktureringsfunksjon er bare noen få grunner til at coingate har blitt en go-to-betalingsprosessor for mange.

Kjøp ZIL med Coingate idag

Hva er Zilliqa?

Zilliqa er en tillatelsesfri, offentlig blokkjede som ble utviklet for å garantere høy gjennomstrømning og behandle tusenvis av transaksjoner per sekund. Den bruker sharding som en andrelags skaleringsløsning for å løse problemene med blokkjedehastighet og skalerbarhet.

Zilliqa hevder at det er den første offentlige blokkjeden i verden som er helt avhengig av et splittet nettverk. Dette er det som gjør det mulig å oppnå en høy transaksjonsrate per sekund og høy gjennomstrømning.

Bør jeg kjøpe Zilliqa i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Zilliqa-prisprediksjon

I skrivende stund handles 1 ZIL for $0,086. GOV Capital spår at det vil være verdt 0,14 dollar om et år og 0,6 dollar om fem år.

Zilliqa på sosiale medier