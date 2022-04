Hvorfor har Atari Token (ATRI) falt med over 25 % i dag?

Mens flertallet av myntene har fått betydelige gevinster, synker Atari Token (ATRI) kraftig.

I skrivende stund handles Atari Token til $0,012993 etter å ha nådd en daglig topp på $0,0183 og en daglig bunn på $0,01112.

Men hvorfor synker tokenprisen? I denne artikkelen vil vi fokusere på alle mulige årsaker til nedtrenden.

Hvorfor faller prisen på Atari Token?

Før vi går inn i detaljene om hvorfor tokenet dykker, la oss først forstå hva Atari er.

Atari Token er en desentralisert kryptovaluta lansert på Ethereum-blokkjeden for å etablere en universell betalingsmåte i Atari-videospillområdet, samt la utgivere og utviklere få en ny måte å tjene penger på produktene sine.

La oss nå se på hvorfor tokenprisen faller.

Atari avslutter samarbeidet med ICICB Group

En av hovedårsakene til nedgangen er Atari, spillselskapet, som kunngjorde i en pressemelding at de har avsluttet samarbeidet med ICICB Group.

De to selskapene hadde gått sammen for å lansere krypto- og Atari-hoteller over hele verden.

Dette var tilbake i 2020 da hotellene hadde kunngjort at de ville akseptere ATR som betalingsmåte, der spillmerket skulle få 5 % av alle inntektene fra forretningsforetaket med hvert spillested som skulle tilby oppslukende videospill-tema.

Dette var et stort slag for kryptoen og dens innehavere. Etter nyhetene har tokenet vært på en nedadgående trend.

Det er imidlertid ikke klart hva som endret avtalen, men covid 19-pandemien kan ha hatt en viss innvirkning på planene deres om å bygge ekstravagante overnattingssteder over hele verden.

Atari fortalte investorene at ICICB-gruppen ikke er autorisert til å representere Atari-merket på noen av sine offisielle nettsteder, sosiale mediekanaler eller whitepapers.

Refunderer sine innehavere

Til tross for alt dette, mandag ettermiddag, 18. april 2022, ble et øyeblikksbilde av alle ATRI-innehaverne tatt og en ny utvekslingsplattform vil bli lansert på et senere tidspunkt, derfor trenger ikke investorer å bekymre seg.