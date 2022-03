Compound (COMP)-prisen har steget med 10 % i dag på et tidspunkt da flertallet av kryptovalutaer er bullish, med Bitcoin som har nådd det høyeste nivået på tre måneder.

I skrivende stund handlet Compound for $143,91 opp 10,19% etter en liten tilbakegang fra en daglig topp på $148,10.

Men hvorfor skyter myntprisen i været? Denne artikkelen fokuserer på faktorene bak det nåværende Compound-rallyet.

I et nøtteskall er Compound (COMP) det opprinnelige symbolet til Compound, en DeFi-utlånsprotokoll der brukere kan få kryptolån eller tjene renter ved å tilby sine kryptoaktiva til plattformen slik at den kan låne dem ut til andre.

De to hovedfaktorene som tilskrives den nåværende økningen i prisen på Compound, er den nylige protokolloppgraderingskunngjøringen og samfunnets svar på kunngjøringen.

Etter å ha innsett at belønningsdistribusjonsprogrammet har en negativ effekt på COMP-prisen, har plattformen kommet opp med en protokolloppgradering som vil støtte veksten av protokollen i stedet for å selge ut belønningene uten at det nødvendigvis kommer de eksisterende token-innehaverne og brukerne til gode.

Det nye programmet startet med å halvere de eksisterende belønningene, og det vil sannsynligvis også avslutte COMP-oppdrett, avhengig av hvordan samfunnet stemmer.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022