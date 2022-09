Kjøp ryktet, selg nyhetene.

Ethereum-sammenslåingen ble fullført uten problemer, men prisene i umiddelbar etterkant har skuffet investorene. Jeg dykker raskt inn her for å ta en temperatursjekk på alt på kjeden.

Finansieringsrenten blir positiv

I oppkjøringen til sammenslåingen nådde finansieringsrentene på Ethereum de laveste noensinne. Dette skapte overskrifter, men det var å forvente. Med innehavere av Ethereum som mottok et ETH PoW-token, betydde det at investorer flyttet til long spot ETH og korte futures for å motta tokenet mens de fjernet priseksponering.

Gitt at dette var en tilsynelatende arbitrasjemulighet, tilsier lovene for enkel markedsdynamikk at finansieringsrenten må ned for å reflektere det overdimensjonerte antallet investorer som shorter ETH-futures inn i sammenslåingen for å finne og motta ETH PoW-tokenet.

Etter sammenslåing har tidenes lave finansieringsrater nå gått tilbake til normale nivåer – og til og med blitt litt positive. Så ingenting å se her, og normal service ble gjenopptatt.

Hvorfor falt Ethereum etter sammenslåingen?

Mens jeg spiste frokosten min onsdag morgen (toast og en croissant med honning), fullførte Ethereum sin sammenslåing – på blokk 15.337.393, for å være presis.

Prisen på ETH handlet til rundt $1598 og hoppet litt til $1620, en økning på 1,4%. Imidlertid trakk den seg tilbake, og mens jeg skriver dette mens jeg spiser frokosten fredag morgen (denne gangen havre og blåbær) handles ETH til $1 470, 8 % under sammenslåingsnivået.

Sammenslåingen viste seg å være en klassisk selg-nyhetene-hendelse. Gitt at Bitcoin bare handles 2 % under nivået den var på da sammenslåingen ble fullført, ser det ut til å være en viss underytelse fra ETH.

Alternativer gir også et hint om den bearish følelsen. Det var et volatilitetssmil med en bearish divergens synlig i oppkjøringen til ETH. Dette betyr at når innløsningsprisen ble plottet mot implisitt volatilitet, var det større implisitt volatilitet (på over 100 %) ved lavere innløsningspriser – noe som viser at handelsmenn satset på et selg-på-nyheter-scenario.

Når vi ser på åpne opsjoner etter innløsningspris ser det ut til at handelsmenn satset på at prisen skulle falle i stedet for å stige.

Federal Reserve vil til slutt diktere prisen

Alt dette vil selvfølgelig bli overskygget av det sentrale Federal Reserve-møtet som holdes 20. og 21. september, når Fed forventes å kunngjøre en ny betydelig renteøkning etter den skuffende inflasjonslesningen denne uken.

Ikke desto mindre slår det fast at bare fordi det er en stor begivenhet i pipelinen betyr det ikke at prisen vil stige. Det er et helt klassisk eksempel på et kjøp-rykte, selg-på-nyheter-hendelse, som vi ser i aksjemarkedet hele tiden.

Når det er sagt, når det gjelder Ethereums langsiktige fremtid, er sammenslåingen nå i fortiden, og den gikk bra. Det er en stor prestasjon og veldig bullish for Ethereum totalt sett. Jerome Powell og økonomien trenger bare å samarbeide nå!

