Hvorfor har Grayscale Bitcoin Trust-rabatten nådd et rekordhøyt nivå?

Rabatten på netto aktivaverdi av Grayscale Bitcoin-trusten er høyest noensinne. Rabatten skjøt en kort stund forbi 50 %, før den trakk seg litt tilbake til der den nå ligger på 48,8 %.

Dette skjer samtidig som SEC bekrefter sine grunner for å avslå Grayscales søknad om å konvertere trusten til et børshandlet fond.

Grayscale Bitcoin Trust er det største Bitcoin -fondet i verden, men det har sjelden handlet på samme nivå som dets underliggende aktivum, Bitcoin. Tabellen ovenfor viser at den frem til i år hadde handlet til en premie siden lanseringen sammenlignet med Bitcoin.

Dette fondet lar akkrediterte investorer få eksponering mot Bitcoin uten å bekymre seg for å lagre eller administrere beholdningen deres. Det handlet tidligere til en premie da etterspørselen etter aksjer økte, med institusjoner som ønsket Bitcoin-eksponering. Denne bekvemmeligheten kommer imidlertid mot et gebyr – og en ganske heftig en på 2%.

Siden mars har Grayscale-aksjene blitt handlet med rabatt til Bitcoin. Fondet har 10,7 milliarder dollar i forvaltningskapital, et kraftig fall på 65 % det siste året, noe som gjenspeiler blodbadet i kryptomarkedene.

Men rabatten til Bitcoin betyr at aksjonærene blir rammet dobbelt så hardt.

«Det faktum at Grayscale’s Bitcoin Trust nå handles med nesten 50% rabatt er bare forferdelig for innehavere av GBTC. Det fremhever virkelig de enorme forskjellene i strukturkvalitet mellom forskjellige investeringsbiler, sa Bradley Duke, co-CEO i ETC Group, til CoinDesk forrige uke.

En nedgang i tilsig er et resultat av større konkurranse ettersom mange konkurrerende fond har blitt lansert, spesielt i Europa, samt flere registreringer for Bitcoin ETFer i USA. Rabatten er også fordi investorer ikke har noen mulighet til å løse inn beholdningene sine for Bitcoin i trusten, men hele tiden blir belastet med et gebyr på 2 %.

Imidlertid har disse faktorene vanligvis blitt sløvet av arbitrasjehandlere som har utnyttet todelingen i prisene. Men hendelser i år har redusert det også.

I løpet av den siste måneden har det blitt økt bekymring i markedet for at Grayscales morselskap, Digital Currency Group (DCG) kan begjære seg konkurs. Dette er på grunn av problemene rundt kryptomegler Genesis, hvis morselskap også er DCG.

Genesis har nektet for at de umiddelbart vil begjære seg konkurs, men firmaet har blitt påvirket av FTX-kollapsen og er for tiden under restrukturering. Genesis stoppet uttak 15.november.

Denne bekymringen har blitt forsterket av spørsmål rundt Grayscales reserver. Nemlig om de er tro mot sitt ord og holder all underliggende Bitcoin sikkert. Med mange store kryptoselskaper som publiserte bevis på reserver i kjølvannet av FTX-krisen for å dempe kundefrykt, nektet Grayscale.

«På grunn av sikkerhetshensyn gjør vi ikke slik lommebokinformasjon og bekreftelsesdata offentlig tilgjengelig gjennom et kryptografisk reservasjonsbevis eller annen avansert kryptografisk regnskapsprosedyre,» skrev Grayscale i en uttalelse.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

Som jeg skrev den gangen, kan jeg virkelig ikke fatte hvordan sikkerhetshensyn er en faktor her. Blokkjeden er bygget slik at denne typen informasjon er tilgjengelig for publikum.

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022