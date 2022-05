Kryptovalutamarkedet har tapt mer enn 200 milliarder dollar de siste dagene.

Kryptovalutamarkedet har vært i en bearish trend de siste dagene. I løpet av helgen kastet markedet ut mer enn 200 milliarder dollar da den totale markedsverdien for krypto falt fra 1,7 billioner til 1,5 billioner dollar.

I løpet av de siste 24 timene har markedet mistet nesten 4 % av verdien. Bitcoin har mistet sitt store støttenivå over $35k og sliter nå rundt $33k. Ytterligere tap kan stå i kø i løpet av de kommende dagene.

Ether har også falt under det psykologiske nivået på $2500 og ytterligere tap kan føre til at ETH-oksene blir tvunget til å forsvare sin posisjon over $2000.

NEAR, det opprinnelige symbolet til Near-økosystemet, er den beste ytelsen blant de 20 beste kryptovalutaene etter markedsverdi de siste 24 timene. Mynten har tilført mer enn 7 % til sin verdi i løpet av den perioden.

Det er imidlertid ingen stor katalysator bak NEARs pågående positive ytelse. NEAR kan finne det vanskelig å opprettholde denne bullish oppgangen ettersom det bredere markedet for øyeblikket er bearish.

Nøkkelnivåer å se på

NEAR/USDT 4-timers diagrammet er fortsatt bearish til tross for den pågående positive utviklingen. De tekniske indikatorene viser imidlertid at NEARs verdi sakte gjenoppretter seg.

MACD-linjen er under den nøytrale sonen ettersom NEAR har vært i en bearish trend de siste ukene. 14-dagers RSI på 50 viser at NEAR ikke lenger er i en oversolgt region.

Ved pressetid handles NEAR for $11,07 per mynt. Hvis rallyet fortsetter, kan det stige forbi det første motstandspunktet på $12,40. Imidlertid bør det andre motstandsnivået på $13,285 begrense ytterligere oppadgående bevegelse.

Med det bredere markedet fortsatt bearish, kan NEAR se gevinstene reversert. NEAR kan bli tvunget til å forsvare sitt første store støttenivå på $9,046 før dagens slutt.