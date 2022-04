Monero-mynter har vært i rampelyset det meste av dette året mens kryptomarkedet fortsatte å handle sidelengs.

I skrivende stund handlet XRM for $282,49, opp 3,36% etter å ha nådd en topp på $288,82 de siste 24 timene før de trakk seg tilbake.

Men hvorfor samler mynten seg? I denne artikkelen vil vi diskutere hvorfor Monero-prisen stiger.

Før vi tar et dypdykk i hva som påvirker den nåværende Monero-prisøkningen, er det viktig for oss å først forklare hva Monero (XRM) er.

I et nøtteskall er Monero (XRM) det opprinnelige tokenet til Monero blokkjeden, som tillater private transaksjoner ved hjelp av avansert kryptografi. Monero ble lansert i 2014.

La oss nå se på årsakene bak rallyet.

En av hovedårsakene til økningen er kunngjøringen gjort via et innlegg fra en av vedlikeholderne om at de vil oppgradere nettverket (Fluorine Fermi) som vil komme med nye funksjoner 16. juli i en høyde på blokk 2,6 millioner.

Dessuten vil Monero også øke sin ringstørrelse (totalt antall underskrivere under en XRM-transaksjon) fra 11 til 16 samt gi brukerne grunnleggende personvern.

I tillegg vil nettverket også kjøre den oppgraderte versjonen av sin skuddsikre algoritme for å redusere transaksjonsstørrelsen med 7 % for å forbedre skalerbarheten med en raskere og lettere transaksjon.

I følge innlegget vil nettverket også redusere lommeboksynkroniseringstiden med rundt 40 %.

Det vil komme en ny utgivelseskunngjøring om oppdateringer før nettverksoppgraderingene rundt 16. juni. Brukere vil bli pålagt å oppdatere programvaren før nettverksoppgraderingen 16. juli.

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022