Nok en gang har prisen på Terra (LUNA) steget over $55 mens den prøver å gjenvinne en bullish trend.

I skrivende stund handlet den til $61,56, opp 13,18% de siste 24 timene, og den har nådd et daglig høydepunkt på $63,99 og et daglig lavpunkt på $52,71.

Hvorfor øker Terra (LUNA)?

En av hovedårsakene til prisstigningen på Terra (LUNA) er den nylige innsamlingen på 1 milliard dollar av Luna Foundation Guard (LFG) gjennom et over-the-counter salg av LUNA for å danne en UST-reserve i Bitcoin.

LFG er en ideell organisasjon som ble lansert tidlig i januar 2022 som tilrettelegger for Terra-økosystemvekst.

Noen av deltakerne i LUNA-salget inkluderer blant annet Three Arrows Capital, Jump Crypto, DeFiance, Tribe Capital, GSR og Republic Capital.

Påstanden er at LFG valgte den Bitcoin-dominerte Forex Reserve fordi den er mindre korrelert med Terra-økosystemet.

Hvordan UST-reserven fungerer

Terra native stablecoin UST er en populær algoritmisk stablecoin i DeFi-økosystemene som ikke bruker sikkerhet for å opprettholde prisen og er den første i sitt slag og har en markedsverdi på mer enn 22 milliarder dollar.

I følge Terra:

«Når etterspørselen etter Terra er høy og tilbudet begrenset, øker prisen på Terra. Når etterspørselen etter Terra er lav og tilbudet for stort, synker prisen på Terra. Protokollen sikrer at tilbudet og etterspørselen til Terra alltid er balansert, noe som fører til en stabil pris."

Nye Terra-baserte stablecoins kan preges ved å brenne LUNA-tokens eller brenne UST for å prege LUNA. Men utfordringen er den hypotetiske risikoen for et "bankløp" -scenario og dets refleksive natur.

Når det gjelder valget av Bitcoin som reserveaktivum, sa LFG:

"Selv om den utbredte bruken av UST som en konsekvent stabil eiendel gjennom markedsvolatilitet allerede burde tilbakevise dette, kan en desentralisert reserve gi en ekstra mulighet for å opprettholde koblingen i sammentrekningssykluser som reduserer systemets refleksivitet."