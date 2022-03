Hvorfor hoppet prisen på Dogecoin (DOGE) 13 % i dag?

Dogecoin hoppet med over 13 % tidligere i dag for å nå en daglig topp på $0,1406 før den trakk seg litt tilbake til nåværende pris på $0,1353, men den er fortsatt i det grønne.

Flertallet av meme-mynter inkludert Dogecoin og Shiba Inu har vært på den røde enden de siste par månedene, men det ser ut til å ha endret seg med den nåværende generelle korrigeringen av kryptomarkedet.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor Dogecoin (DOGE) stiger.

Faktorer som for tiden presser prisen på DOGE opp

Det er en rekke faktorer som bidrar til den nåværende økningen i DOGE-prisene.

Hovedfaktorene inkluderer den nylige kunngjøringen fra Bitcoin of America, Ukraina-donasjoner og aksept av DOGE i underholdningsindustrien.

La oss se på detaljene knyttet til hver av disse faktorene.

Bitcoin of America-kunngjøring

En av årsakene til den nåværende Dogecoin-prisøkningen er den nylige kunngjøringen fra Bitcoin of America, en kryptovalutabørs registrert som en pengetjeneste i USAs finansministerium. Bitcoin of America sa at de vil støtte Dogecoin.

Etter å ha notert den økende populariteten til Dogecoin-fellesskapet, sa Bitcoin of America i en pressemelding at de vil tillate DOGE å bli brukt i Bitcoin ATM Machines (BTMs) som for tiden er lokalisert på over 1800 på forskjellige steder i de 31 statene i landet.

Dogecoin akseptert som donasjoner til Ukraina

En annen faktor som positivt påvirker prisen på Dogecoin er en tidligere rapport fra Ukraina som sier at landet vil akseptere DOGE-donasjoner for å støtte krigen mot Russland.

Tiltaket fra den ukrainske regjeringen har kastet Dogecoin inn i rampelyset igjen.

Dogecoin-aksept i underholdningsindustrien

AMC Theatre, en av de beste filmkjedene i USA, tillot tidligere denne måneden betaling for billetter i form av Dogecoin.