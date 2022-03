Hvorfor Loopring kan teste $1 snart

Loopring og andre Ethereum lag-2-løsninger kommer til å eksplodere ettersom Eth 2.0 nå er nær ved å bli fullt operativ.

Loopring har en fordel på grunn av sine Zk Rollups som gjør transaksjoner trygge og raskere.

Loopring handler for tiden i en bullish kanal til tross for høy volatilitet.

Ethereum-utviklere har gjort store fremskritt mot lanseringen av Ethereum 2.0. Ved midten av året forventes overgangen å være fullført. Det er forventet at innvirkningen på Ethereums pris vil være enorm fordi gassavgiftene vil falle, og Ethereum vil håndtere mange flere transaksjoner per sekund enn den kan i dag.

Det beste er at Eth2.0 også vil åpne for mange muligheter for lag 2-løsninger. Lag 2-løsninger vil innta en mer sentral rolle i å fullføre Ethereum-baserte transaksjoner for å avlaste Ethereums hovednett. Et av prosjektene som kommer til å dra mest nytte av overgangen til Ethereum 2.0 er Loopring.

Loopring ( LRC ) er en desentralisert børs som kan brukes til å handle ERC-tokens uten å måtte gå gjennom Ethereums hovednett. Siden Loopring bruker Zk Rollups, er transaksjoner raske og tar en brøkdel av kostnadene de ville gjort hvis de skulle fullføres på Ethereums hovednett.

Loopring har vokst i popularitet, og med Eth 2.0 nesten fullført, vil mange flere transaksjoner gå gjennom Loopring. Loopring viser allerede positive tegn, og den siste uken, da hele markedet ble bullish, steg Loopring med over 20 %. Det er en indikator på at når okser får kontroll igjen, kan LRC bli en vinner.

Looping trading i en bullish kanal

Kilde: TradingView

Siden 18. mars har Loopring handlet i en bullish kanal, til tross for volatiliteten i det bredere kryptomarkedet. For øyeblikket trender Loopring mot 50-dagers MA-motstand på $0,848. Hvis den bryter gjennom denne motstanden, kan $1 være innen rekkevidde ganske snart.

Sammendrag

Loopring og andre lag-2-løsninger kommer til å vokse etter hvert som Eth 2.0 nærmer seg ferdigstillelse. Loopring viser allerede tegn til en oppgadgående trend når den fortsetter å handle i en bullish kanal til tross for volatiliteten.