Jeg glemte nesten hvordan det var å se et stort grønt lys på et kryptovalutadiagram. I dag er det imidlertid akkurat det vi har, ettersom magiske Internett-penger klatrer kraftig oppover.

Bitcoin handles nå for $20.600, over det psykologisk viktige tallet på $20.000, mens Ethereum har klatret nord for $1.500 for første gang på en måned. Grafen nedenfor, som gir oversikt over avkastningen på ett år, viser at dette er en dråpe i havet sammenlignet med fallet markedet har opplevd. Likevel, små skritt?

Hvorfor går krypto opp?

Hva er årsaken til oppgangen? Vel, selv om jeg må ta forbehold om at mitt ord bør tas med en klype salt gitt jeg publiserte en analyse forrige uke som advarte om at Bitcoin snart kan falle kraftig, bare for å se den klatre opp, er dette rett og slett en fortsettelse av det som har skjedd alt år – krypto ledes av makro.

S&P 500 er opp 8 % fra det laveste nivået den 12. oktober, en ganske svimlende økning på så kort tid sammenlignet med dens normalt lave volatilitet. Dette er et resultat av – du gjettet riktig – mer optimistiske tanker om at Federal Reserve vil tøyle sine renteøkninger raskere enn ellers forventet, etter myke økonomiske data.

Likvidasjoner i kjeden passerer 1 milliard dollar

Det er alltid interessant å se på kjeden på slike dager. Det skuffet faktisk ikke, med en skremmende likvidering på 1,1 milliarder dollar i løpet av de siste 24 timene, da markedsdeltakere ble fanget i offside av de store grepene – hvorav de fleste hadde shortet markedet.

Krypto-markedsverdien er også nær en annen milepæl, og tar nesten tilbake markedsverdien på $1 billioner etter en økning på 7 % den siste dagen.

Hva vil skje fremover?

Likevel, som jeg advarte om i forrige uke, ville jeg fortsatt vært veldig forsiktig med krypto. Verden er på et prekært sted, med sentimentet tilsynelatende så lavt som det aldri har vært siden 2008. Makro definerer alt, og krypto er bare halen på hunden.

Dette er små, men forsiktige grep fra aksjemarkedet, ettersom investorer fortsetter å prøve Fed. Økonomien generelt er følsom og vondt, med levekostnadene som fortsatt er et massivt problem, en krig i Ukraina, så vel som de amerikanske mellomperiodene kryper nærmere som kan by på ny volatilitet.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at krypto får et hardt slag en gang så snart en makrooverskrift kommer ut som viser at investorer har blitt for trygge på en retur. Det er rett og slett for mange variabler der ute med enorme ulemper til å ha noen reell overbevisning i dette inngangspunktet.

Som jeg fortsetter å gjenta, kortsiktig er det noens gjetning. Behandle denne spretten med forsiktighet. Men igjen, jeg har advart om dette en stund, så hvem er jeg?