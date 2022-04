XRP er for tiden opp med mer enn 5 % i løpet av de siste 24 timene, og overgår det bredere kryptovalutamarkedet.

Kryptovalutamarkedet har vært dårligere de siste timene. Markedet har mistet mer enn 2 % av sin verdi i løpet av de siste 24 timene, og den totale markedsverdien har falt under terskelverdien på 1,9 billioner dollar igjen.

Bitcoin forsøkte å klatre mot motstandsnivået på $43k, men handles nå rundt $40k igjen. Hvis det bearish momentumet fortsetter, kan Bitcoin falle under $40k for første gang på en uke.

XRP, det opprinnelige symbolet til Ripple-blokkjeden, har økt med mer enn 5 % i løpet av de siste 24 timene, noe som gjør den til den beste ytelsen blant de 10 beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

Den primære katalysatoren bak XRPs pågående positive ytelse er kunngjøringen av Ripple-sjef Brad Garlinghouse om at Ripple vinner i sin pågående sak med United States Securities and Exchange Commission (SEC).

Garlinghouse fortalte CNBC at han forventer at saken snart vil avsluttes med en seier for Ripple.

Nøkkelnivåer å se på

XRP/USDT 4-timers diagrammet er bullish til tross for det bredere markedet for tiden i en bearish trend. De tekniske indikatorene viser at XRP er i ferd med å komme seg etter den siste nedgangen.

MACD-linjen er på vei mot den nøytrale sonen, noe som indikerer at XRP ikke lenger er i bearish territorium. Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 59 indikerer at XRP snart kan gå inn i den overkjøpte regionen hvis rallyet fortsetter.

På pressetidspunktet handles XRP til $0,7646 per mynt. Det kan overgå det første store motstandsnivået på $0,8111 før slutten av dagen.

Imidlertid vil XRP trenge støtte fra det bredere kryptomarkedet hvis det har til hensikt å overgå motstandsnivået på $0,8652 på kort sikt.