QTUM-rally i forkant av Binance Blockchain Week, hvor det er en fremste sponsor.

Binance Blockchain Week er en stor begivenhet og vil tiltrekke kryptoinvestorer fra hele verden.

QTUM prisaksjon peker mot flere gevinster på kort til mellomlang sikt.

Qtum QTUM/USD har vært en av de beste kryptovalutaene de siste 24 timene. I denne perioden er QTUM opp med over 20 % og øker. Selv om dette er rent prisspill, er det en god sjanse for at QTUM kan opprettholde rallyet i løpet av de neste par dagene. Dette har mye å gjøre med den kommende Binance Blockchain Week som finner sted i Dubai 28. mars.

QTUM vil være arrangementets fremste sponsor, og ganske naturlig betyr dette at det vil tiltrekke seg mye oppmerksomhet. Under det nåværende bullish momentumet over hele markedet, kan dette utløse en stor oppgang i prisen på QTUM inn i april.

For kontekst om hvor stor Binance Blockchain Week-avtalen er, vil den ha mer enn 80 innflytelsesrike foredragsholdere, over 10 paneler og over 10 keynotes. Selv om folk kanskje ikke vet hvor kraftig QTUM er, vil det sannsynligvis bli interessere for prosjektet.

I tillegg til den kortsiktige oppmerksomheten, har QTUM alle kjennetegnene til en vinner, spesielt nå som bullish momentum øker over hele markedet. QTUM er en blokkjedeplattform bygget på Bitcoin UTXO, men kjører på PoS. Dette gjør den energieffektiv samtidig som den utnytter enkelheten til Bitcoin-koden. Resultatet har vært enorm bruk for Dapps, som bare kan vokse fremover.

QTUM glidende gjennomsnitt peker på ytterligere gevinster

Kilde: TradingView

I løpet av de siste 24 timene har QTUM-kjøpsvolumene skutt opp. 50-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt ser opp, mens 20-dagers glidende gjennomsnitt overgår dem i en akselerert hastighet. Dette indikerer at kjøpsvolumene øker raskt, og prisen kan stige ytterligere på kort sikt.

Sammendrag

QTUM er i rally for øyeblikket og er opp med over 20 % på under 24 timer. QTUM vil sannsynligvis få et løft fra sponsingen av Binance Blockchain Week 28. mars. Langsiktig vil QTUM-fundamentaler sannsynligvis drive prisen enda høyere.