Viktige takeaways

Core Scientific var verdt over 4 milliarder dollar i fjor sommer, men er ned 985 fra all-time highs

Økende strømkostnader øker kostnadene med fallende Bitcoin-priser som skader inntektene

Med hash-rate nær all-time highs, sliter hele gruveindustrien

Kryptovinteren fortsetter å ta ofre. Den siste som har bukket under er Bitcoin-gruvearbeideren Core Scientific.

Bitcoins fallende pris har dempet inntektene betydelig, og selv om kontantstrømmen fortsatt er positiv, er ikke inntektene nok til å dekke driftskostnadene. Målet er at selskapet skal restrukturere under kapittel 11-prosessen i stedet for å likvidere fullstendig.

Core Scientific har slitt hele året, på linje med gruvearbeidere over hele industrien. Nå blir de presset fra begge ender – fallende inntekter i form av Bitcoin-priser og økende kostnader som følge av økende strømkostnader over hele kloden.

Aksjen ble handlet til en markedsverdi på mer enn 4 milliarder dollar i fjor sommer, men har nå falt 98 % fra alle tiders høyder. Den nåværende markedsverdien er 70 millioner dollar.

Aksjekursen tredoblet seg på kort tid forrige uke da finansselskapet B. Riley tilbød å gi selskapet 72 millioner dollar i ikke-kontantfinansiering. Aksjen har siden mistet noen av disse gevinstene.

Gruveindustrien sliter

Over hele industrien opplever gruvearbeidere det som tøft. Elektrisitetskostnader og Bitcoin-prisen er de to viktigste faktorene som påvirker bunnlinjen til en bitcoin-gruvearbeider, og begge har beveget seg betydelig mot dem i år.

Det samme har hash-raten, og den ligger i nærheten av alle tiders høyder store deler av året. En høyere hash-rate betyr at det kreves mer datakraft for å verifisere transaksjoner på Bitcoin-blokkjeden. Mens en høyere hashrate blir sett på som positivt fordi sikkerheten til nettverket økes – vil det samtidig koste mer energi og tid å overta nettverket – og dette er også negativt for gruvearbeidernes fortjenestemarginer.

Da hash-raten nådde en ny rekord på 250 TH/s i begynnelsen av oktober, advarte blokkjedeanalyseselskapet Glassnode om at «gruvearbeidere er på vei mot akutt inntektsstress». Denne siste historien om Core Scientific beviser det.

Ser vi på gruvearbeiderreservene, har antallet bitcoins som holdes av de store gruvebassengene også gått jevnt ned i år.

Gruveaksjer er en innsats på Bitcoin

Dette er en gripende påminnelse om at med disse gruveselskapenes inntekters denominert i Bitcoin, er de åpenbart ekstremt volatile aksjer. Dessverre har dette året brakt den perfekte stormen som gir opphav til ikke bare fallende Bitcoin-priser, men økende kostnader i form av strøm, noe som betyr at gruvearbeidere har blitt rammet dobbelt så hardt.

Ser vi på aksjekursene, har mange selskaper falt mer enn prisen på Bitcoin, som mens jeg skriver dette handles til $16 800, ned 64% i løpet av året.

De vil håpe at 2023 vil bli mer lønnsomt. Men for Core Scientific er veien videre mørkere. Nå som selskapet er involvert i kapittel 11-prosessen, vil det håpe å omstrukturere og klare stormen, men det er ingen vei utenom det faktum at markedet for gruvearbeidere sannsynligvis vil forbli brennende på kort til mellomlang sikt, i det minste.