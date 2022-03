Prisen på Spheroid Universe (SPH)-mynten har steget med 58,6 % den siste uken som forlengelsen av det nåværende Bull Run som startet i begynnelsen av februar.

Mynten har prøvd hardt å korrigere den nylige nedgangen som fant sted på begynnelsen av året etter en generell krasj i kryptomarkedet. Forsøkene har imidlertid ikke vært veldig jevne og til tross for de enorme gevinstene, har mynten måttet slite med ganske iøynefallende tilbaketrekkinger som dagens 9% fall.

I skrivende stund handles SPH for $0,05136.

La oss fordype oss i hva som har fått Spheroid Universe (SPH) til å registrere en så enorm økning den siste uken.

Før vi ser nærmere på hvorfor prisen stiger, er det viktig å først forstå hva Spheroid Universe (SPH) er.

Spheroid Universe er en plattform for utvikling og lansering av Augmented Reality (AR) eller Extended Reality (XR) prosjekter, og den ble lansert i mars 2021.

Spheroid Universe bruker et innfødt token referert til som SPH, som lar brukere samhandle på plattformen.

Spheroid Universe har funksjoner som Spheroid Script programmeringsspråk og Spheroid XR Cloud som gjør det mulig for utviklere og brukere å lage XR/AR-applikasjoner enkelt. Den har også Spheroid-skript som hjelper brukere med å utvide disse applikasjonene.

Spheroid Universe tilbyr Demiurge IDE (skybasert utviklingsmiljø) som gjør det mulig å lage NFT-er og også animere dem.

I tillegg har Spheroid Universe en unik NFT-markedsplass som lar brukere bla gjennom ulike 3D-tomter. Brukerne har lov til å legge ut annonser på tomtene de kjøper. Annonsene fungerer som en kilde til passiv inntekt.

For tiden er over 300 000 tomter solgt, dette viser den høye etterspørselen og samfunnsstøtten.

En av hovedfaktorene som tilskrives det nåværende rallyet er den nylige kunngjøringen av Mark Zuckerberg om at AI er nøkkelen til å låse opp metaverset; noe som har skapt røre i metaversrommet der Spheroid Universe er en nøkkelspiller.

Spheroid Universe har skilt seg ut ved å gjøre alt enkelt gjennom XR-hub-applikasjonene som bruker AI til å modifisere eksisterende strukturer og dermed tillate hvem som helst å laste opp videoopptak til Spheroid-skyen.

#Spheroid.Earth reconstruction

Catholic church, Paroisse du Precieux Sang

Winnipeg, Manitoba, Canada

49.877518, -97.119439

Digitize an architectural structure using the XR Hub application.https://t.co/gv1vhErf3V#SpheroidUniverse #MetaVerse #XR #AR pic.twitter.com/tYWLtrS6yj

— Spheroid Universe (@Spheroid_io) March 1, 2022