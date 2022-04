Prisen på Monavale (MONA) mynten har steget med 50,81% i dag for å handles til $472,75 i skrivende stund. Mynten har steget med 114,5 % den siste måneden.

I denne artikkelen vil vi fokusere på hva som får Monavale-prisen til å øke.

Hva er Monavale (MONA)?

Monavale er en Creative Commons (CC0) drevet av den åpne Metaverse og Web3 Fashion. Den ble lansert i desember 2020.

Monavale (MONA) er det opprinnelige symbolet for DIGITALAX-plattformen og økosystemet, som er den ledende indie-mote-NFT-plattformen som inneholder markedsplasser som Metaverse-butikkdesign, digital mote og fysisk mote.

DIGITALAX-fellesskapet består av designere, spillere, utviklere og kryptoentusiaster. Den har også et team som sørger for at kommunikasjonen flyter ved å opprettholde en vanlig timeplan som kan nås fra ulike sosiale nettverk.

Du kan også sjekke plattformens staking-dashbord der brukere kan koble til via en Web3-lommebok (MetaMask).

Hvorfor stiger prisen på Monavale?

Det er to hovedårsaker til den nåværende bullish trenden til MONA-prisen, og de er CC0 DAO Membership NFTs nyheter og FUD FAQ-utgivelsen.

1. CC0 DAO Medlemskap NFTs nyheter

En av hovedårsakene som kan tilskrives den nåværende prisøkningen er nyhetene om CC0 DAO Membership NFTs som vil tillate brukere å bli med i CC0 DAO ved å kjøpe et medlemskap NFT fra DIGITALAX eller andre salgsarrangementer eller til og med ved å bidra til DAO gjennom CC0 NFT auksjon.

2. FUD FAQ-utgivelse

I går, 11. april, ga teamet ut en FUD FAQ, der de diskuterte fremtiden til NFT-markedet og Web3 samt fremhevet de pågående hendelsene i bransjen.

DIGITALAX ga også ut sin åpenhetsrapport for mars i slutten av mars, som gir et sammendrag av utgiftene som viste at teamet var godt organisert når det gjelder styring av DAOs øvrige utvikling.

Dessuten har DIGITALAX-prosjektet et staking-dashbord, fantastisk indiekunst, DAO-styring og en robust NFT-markedsplass.