RACA-tokenet steg fra $0,0018 til $0,0021, opp 20% i de tidlige timene søndag morgen. Det fortsatte med nedgang, og i skrivende stund handles den til $0,001831, et fall på 7,27 % de siste 24 timene.

Til tross for at prisen har steget med rundt 39,7 % i løpet av de siste 30 dagene, har mynten falt i løpet av den siste tiden, med søndag som det eneste unntaket. Generelt har prisen på RACA falt med 17,9 % i løpet av de siste syv dagene.

Men hvorfor skjøt RACA opp og trakk seg tilbake innen noen få timer etter bølgen? I denne artikkelen vil vi avklare alt dette, bla ned for mer informasjon.

Før vi tar et dypdykk i prisbevegelsen til RACA, la oss først forstå hva det er.

Radio Caca er det opprinnelige symbolet til Universal Metaverse (USM), og det er også den eksklusive sjefen for «Maye Musk Mystery Box» NFT.

USM ble opprettet av USM Lab, og det er en virtuell 3D Planet-verden der brukere kan eie landområder, bygge bygninger som butikker og kunstgallerier, og også lage og spille spill.

La oss nå dykke inn i hvorfor mynten steg før det nåværende fallet.

Det var tre hovedårsaker til at prisen på RACA steg på søndag, og disse er notering på store kryptobørser og tjenesteleverandører, Radio Cacas lansering av NowPayment og Rumours on Binance-notering.

Etter at Binance la ut en guide om hvordan brukere kan kjøpe RACA på sin offisielle nettside for børser og sosiale medier, begynte ryktene å spre seg og ikke bare steg tokenprisen, men også antallet søk etter kryptoen.

RACA dukket opp på andreplass av de mest omsatte valutaene den dagen etter at den ble vist på de populære søkene sammen med GTM og ApeCoin.

Binance fremhevet imidlertid i innlegget sitt at tokenet ennå ikke er tilgjengelig på plattformen deres, i tillegg til at kryptoentusiaster er optimistiske om at RACA vil bli oppført snart, noe som har skjedd før med andre kryptoer.

I den siste uken har store tjenesteleverandører og kryptobørser annonsert at de vil liste RACA ettersom det har vist en enorm vekst i sitt økosystem. Noen av disse selskapene er Bybit, Huobi, Phemex og ChangeNow.

En annen grunn til fotturen og en stor bragd for Radio Caca er kunngjøringen om salg og kjøp av tokens i forskjellige fiat-par som RUB, EUR, TRY, UAH, USD og GRB.

