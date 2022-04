Hyundai lanserer NFT-kolleksjon

Hyundai har inngått et samarbeid med Meta Kongz NFT-prosjektet for å lage en samling av 30 NFT-er. Den vil lanseres en gang i mai, erfarte Coin Journal fra en pressemelding .

Den sørkoreanske bilprodusenten la ut en video som viser en animert Meta Kong som rir gjennom verdensrommet i en Hyundai PONY fra 1975 og laget har laget et nytt Twitter-håndtak for NFT-relatert kommunikasjon.

En «billett til en ny verden»

Kunngjøringen inkluderte en teaser for en ytterligere «Shooting Star NFT», og la merke til at det var en «billett til en helt ny verden.» Potensielt vil flere NFT-er bli opprettet.

Hyundai delte sitt «Metamobility»-konsept i januar, en visjon for robotikk som et mellomledd mellom Metaverse og den virkelige verden. Når de er implementert, vil endringer gjort av brukere i Metaverse dukke opp i det virkelige liv, slik at «mennesker kan overvinne de fysiske begrensningene til bevegelse i tid og rom.»

Hyundai uttalte:

Med metaverse som kommer til å bli et daglig rom for mennesker i fremtiden, forventer selskapet mulig fremveksten av en ny type metaverse plattform der skillet fra virkeligheten kan forsvinne, og bryte bort fra konseptet VR slik verden kjenner det i dag .

Activision Blizzard sender ut NFT-undersøkelser

Activision Blizzard, som ble kjøpt opp for 69 milliarder dollar av Microsoft i januar, distribuerte en undersøkelse blant spillere av spillene sine.

De ble bedt om å gi tilbakemelding på spill for å tjene og Metaverse-spill, samt dele om de var interessert i NFT-er. I så fall ble de bedt om å forklare omfanget.

På tidspunktet for oppkjøpet ovenfor sa Microsofts administrerende direktør og styreleder Satya Nadella at det ville utstyre Metaverse med byggeklosser, og la til at spill ville spille en kritisk rolle i veksten og forbedringen av metaverse-plattformer.

Utprøving av helsedata som NFT-er

I relaterte nyheter kunngjorde blockchain-tjenesteselskapet HashCash Consultants et partnerskap med et ennå ikke navngitt selskap basert i Storbritannia for å lage NFT-er, som inkluderer helsedata. HashCash Consultants administrerende direktør Raj Chowdhury forklarte:

Hvis de genetiske dataene dine ble omgjort til NFT-er, blir informasjonen vedlagt med en iboende funksjon som skal spores, dette vil gjøre deg i stand til å overvåke hvor dataene dine ender opp og spore personene som holder NFT-en og også finne ut om den blir brukt uten tillatelse.