IBM Japan og Mitsui Chemicals startet i april et initiativ for å utvikle et rammeverk for bruken av blokkjedeteknologi for sporing av plastavfall

De Tokyo-baserte selskapene IBM Japan, Mitsui Chemicals og Nomura Research Institute (NRI) har inngått et konsortium hvis mål er å finne de beste måtene å bruke blokkjedeteknologi for å tilrettelegge for sikker plastgjenvinning.

I en pressemelding fra Nomura oppgis det at konsortiet jobber for å skape en gruppe for bærekraftig ressursgjenvinning, hvor deres samlede innsikt skal brukes for å fremme samarbeid om utvikling av bærekraftig plastavfallshåndtering. Ifølge kunngjøringen er et av hovedmålene for det nyinngåtte samarbeidet å utforske hvordan sporing av plast kan bidra i gjenvinningsprosessen.

Teamene hos IBM Japan og Mitsui Chemicals har begynt å jobbe med bruken av blokkjedeteknologi for å skape en effektiv måte å spore plastmaterialer gjennom hele forsyningskjeden, også i gjenvinningsfasen. De to selskapene har nå også fått med seg Nomura Research Institute på laget i et konsortium hvis mål er å øke innsatsen innen utvikling av effektive gjenvinningsmetoder.

Gruppen ønsker også å oppmuntre andre selskaper til å bli med på initiativet, og vil sette i gang et insentivprogram for å fremme ytterligere engasjement for gjenvinning både hos offentligheten og hos etablerte selskaper verden over.

I forbindelse med sin rolle i konsortiet kommer IBM Japan til å støtte utviklingen av en blokkjedeplattform som kan fungere som en uforanderlig logg over sporing av plast, mens Mitsui Chemicals kommer til å benytte sin omfattende innsikt i kjemikaliesektoren for å tilby god informasjon for forsvarlig gjenvinning.

Nomura kommer til å ta tak i de sosiale utfordringene assosiert med den viktige ressursforvaltningsindustrien, la de til i kunngjøringen.

Det nye samarbeidet mellom IBM Japan, Nomura og Mitsui kommer i kjølvannet av et annet steg IBM har tatt for å begrense farlig avfall. Selskapet skal angivelig samarbeide med Mitsubishi Heavy Industries (MHI) på et blokkjedebasert prosjekt som skal redusere mengden karbondioksid som slippes ut i atmosfæren.

Disse tiltakene er bare toppen av isfjellet, med tanke på at verden fortsatt har en lang vei å gå for å bekjempe klimaendringene. Forskere advarer allerede om at konsekvensene kan bli katastrofale.